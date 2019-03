Konec plýtvání. Hotely Hilton chtějí zrecyklovat milion kusů mýdla

Použitá mýdla se nejdříve rozdrtí na prášek, který se následně dezinfikuje, informuje agentura AP. Poté se z nich vyrobí mýdla nová, která Hilton prostřednictvím organizace Clean the World odešle do zemí, jejichž obyvatelstvo trpí nedostatečnou hygienou.



Podle americké televize CNN denně končí na skládkách miliony hotelových mýdel. V roce 2017 přitom podle odhadů UNICEF zemřelo na nemoci, kterým se dá vyhnout dodržováním hygienických návyků, přibližně 1,4 milionu dětí.



Hilton by svým rozhodnutím rád inspiroval i další velké hotely. Odtud plyne i název akce, který se dá přeložit jako „Výzva umyjme svět“. „Hilton je již několik let jedním z našich hlavních partnerů,“ řekl zakladatel organizace Clean the World Shawn Seipler. „Tato výzva změní život nespočtu lidí, kterým chybí základní hygienické potřeby,“ dodal.



Desetiletá spolupráce

Hilton spolupracuje s Clean the World již téměř deset let, informuje CNN. Rozsah, ve kterém chce mýdla recyklovat do 15. října, však přesahuje jeho standardy. Za přibližně půl roku totiž firma plánuje zrecyklovat tolik mýdla, kolik dříve zvládla za cca rok a čtvrt.



Na 15. října připadá Světový den mytí rukou. Jeho cílem je upozornit na to, že mytí rukou funguje jako prevence mnoha nemocí. Také šíří povědomí o tom, že nestačí jen umýt si ruce vodou, ale že je potřeba používat i mýdlo.