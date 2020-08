Z vyhlášených vín pálili dezinfekci. Vinařům teď Francie dá čtvrt miliardy eur

Museli sledovat, jak se z jejich vyhlášených vín stávají dezinfekční gely. Během koronakrize museli francouzští vinaři posílat své víno do přilehlých lihovarů. Neměli totiž dost skladovacích prostor. Tomu má zabránit záchranný balíček od státu. Peníze mají nyní investovat především do skladů.

„Mezinárodní situace, zdravotnická krize, pokles vývozu: náš sektor vinařství se potýká s velkými problémy. Státní podpora musí pokračovat a musí se zintenzivnit,“ uvedl francouzský premiér Jean Castex již dříve na Twitteru.

Teď má v ruce částku, která má vinařům pomoci. „Stát zvýší plán na podporu oboru vinařství na 250 milionů eur. Budeme požadovat, aby tato pomoc byla rozdělena co nejrychleji protože odvětví chybí hotovost a situace se zhoršuje,“ oznámil Castex ve středu.

O zvětšení záchranného balíčku o osmdesát milionů eur (téměř 2,1 miliardy korun) informoval premiér poté, co navštívil vinice Menetou-Salon a Sancerre v údolí Loiry, píše France24. Část nově přislíbených peněz Francie získá z evropského fondu obnovy.

Cílenou pomoc vinařům odstartovala francouzská vláda již v květnu. Tehdy schválila mechanismus, prostřednictvím kterého se z balíčku 140 milionů eur (3,67 miliard korun) financovala destilace přebytečného vína na průmyslový alkohol. Z něj se následně vyráběl například hojně poptávaný dezinfekční gel na ruce, parfémy nebo bioethanol.

Víno spolkly lihovary

V červnu francouzský kabinet schválil dalších třicet milionů eur pomoci. Z poloviny této částky se financuje zavedení režimu soukromého skladování nadbytečného vína, které by v opačném případě muselo putovat právě do lihovarů. Avšak s tím, že se z jejich produktů stávala dezinfekce, se vinaři většinou smířili jen těžko.

Marion Borèsová z rodinného podniku Domaine Borès v Reichsfeldu uvádí, že do přilehlých lihovarů putovalo z jejích sudů třicet procent vyprodukovaného vína, tedy asi devatenáct tisíc litrů. „Takhle jsme si to nepředstavovali, když jsme na víně pracovali,“ uvedla v reportáži The New York Times. V celé oblasti Alsaska skončilo v lihovarech kvůli uzavřeným restauracím a barům šest milionů litrů vína.

Postup, při němž víno putuje do lihovarů, nazvala francouzská vláda Krizovou destilací. Pěti tisícům vinařů, kteří se doposud do programu přihlásili, kompenzuje každý litr vína zlomkem jeho skutečné hodnoty –⁠ méně než jedním eurem. Alsasko je v této situaci poprvé, Krizovou destilací už si nicméně prošly jiné vinařské regiony nejen ve Francii, naposledy v roce 2009.

Francouzské víno v číslech Průměrný Francouz ročně zkonzumuje čtyřicet litrů vína. Toto číslo od roku 2007 soustavně klesá, tehdy byla spotřeba na obyvatele padesát litrů.

Toto číslo od roku 2007 soustavně klesá, tehdy byla spotřeba na obyvatele padesát litrů. Víno i přesto zůstává nejoblíbenějším alkoholickým nápojem. Většina tamních spotřebitelů upřednostňuje červené víno .

. Co se týče tržeb z vinařského průmyslu, je Francie druhá nejlepší na světě. Před ní jsou jen Spojené státy.

Objem vyrobeného vína činil v roce 2019 víc jak 3,1 miliard litrů . V roce 2020 to má být víc jak 2,8 miliard litrů .

. V roce 2020 to má být víc jak . Příjmy z vinařského průmyslu činily v roce 2019 28 milionů dolarů (620 milionů korun). V roce 2020 se odhaduje, že půjde o zhruba 23,6 milionů dolarů (522 milionů korun).

Vloni se ve Francii 67 procent koupeného vína vypilo mimo domácnosti. V roce 2020 se logicky předpokládá, že toto číslo klesne, a to na šedesát procent. Zdroj: Statista.com

Ještě před koronavirovou pandemií zasáhla tamní odvětví vinařství americká dovozní cla. Na konci roku 2019 uvalily Spojené státy dvacetiprocentní dovozní clo na francouzská vína, sýry a olivy. Americký trh přitom pro francouzský vinařský průmysl představuje největší odbytiště vůbec. Minulý rok činily prodeje do USA 3,9 miliardy dolarů (víc jak 86 miliard korun). Francie exportuje do celého světa třicet až čtyřicet procent vyprodukovaných vín.

Podle webu The Local francouzští vinaři předpokládají, že kvůli pandemii koronaviru přišli o 1,5 miliardy eur (skoro čtyřicet miliard korun). Jako adekvátní částku finanční pomoci již dříve uváděli 350 milionů eur (téměř 9,2 miliardy korun). Nicméně středeční oznámení premiéra Castexe, je pro ně úlevou, jak uvedl Jerome Despey z tamější Národní federace zemědělských oborů.