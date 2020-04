Bez pomoci se Evropa „utopí“ v přebytku vína, varují vinaři

Bez nouzové pomoci z Bruselu budou vinařské sklepy příliš plné na to, aby v nich vinaři mohli uchovávat víno z letošní sklizně. „Jakmile bude příliš mnoho zásob, ceny vína budou prudce klesat,“ upozornil web Politico prezident nezávislé vinařské lobby CEVI Thomas Montagne.

Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno (OIV) upozornila, že uzavření barů a restaurací, by mohlo snížit celosvětový prodej vína a příjmy vinařů v Evropě na polovinu, napsal web Successful Farming. S tím koresponduje i názor generálního ředitele Mezinárodní organizace pro víno Paua Rocy, který uvedl, že uzavření restaurací a hotelů by mohlo vést k 35procentnímu poklesu objemu prodávaného vína a 50procentnímu snížení hodnoty prodeje.



Složitá situace vinařů připomíná vinařskou krizi z roku 2000, která přinutila Evropskou unii přepracovat zemědělskou politiku a snížit masivní nadprodukci vína stimulovanou vlastními dotacemi. Kvůli koronaviru jsou nyní opět potřebná opatření na záchranu ročníku, které EU neochotně použila ke snížení vinařských přebytků v roce 2006.

Francie, která je největším vývozcem vína z EU, naléhá na Evropskou komisi, aby zavedla režim hromadné destilace. „Francouzští vinaři jsou úplně zahlceni,“ upozornil francouzský ministr hospodářství Didier Guillaume ve francouzské televizi.

V úterý Evropská komise oznámila, že konzultuje s hlavními městy jednotlivých států navrhovaná opatření v oblasti nouzového zemědělství, která by umožnila zemím EU odchýlit se od obvyklých pravidel hospodářské soutěže a financovat programy destilace a soukromého skladování vína. Mezi další zvažované návrhy Komise patří umožnění zemědělcům zničit svou vinnou révu na téže půdě během dvou let a poskytnout zemím větší flexibilitu při používání finančních prostředků v rámci jejich vinařských programů.

Trh potřebuje obnovit

Ke zděšení vinařského průmyslu ale EU trvá na tom, že destilace bude muset být financována ze stávajících rozpočtů vinařských programů v jednotlivých zemích, namísto zvyšování podpory.

V reakci na to tři francouzská, španělská a italská vinařská družstva, která jsou odpovědná za polovinu evropské produkce vína, zaslala Komisi dopis. V něm uvádí, že by EU měla dát 350 milionů eur platícím pěstitelům, aby mohli destilovat 10 milionů hektolitrů vína do čistého alkoholu, čímž by podpořili ceny. To by znamenalo zničit přes miliardu lahví vína.

Zákonodárce Evropské lidové strany Herbert Dorfmann z Itálie popsal odmítnutí Komise „najít“ nové peníze na vinařský průmysl jako „ absolutně neuspokojivé“, a uvedl, že je to nespravedlivé vůči zemím, které již vyčerpaly své prostředky na podporu vína. Odvětví mléka a mléčných výrobků, které koronavirus také zasáhl, přitom získalo v rámci stejných opatření 30 milionů eur nových evropských peněz na financování režimu soukromého skladování.



I pokud by EU peníze našla, někteří odborníci z vinařského průmyslu říkají, že destilace by měla být pouze součástí řešení. „Musíme se zaměřit na obnovu trhů,“ upozornil generální tajemník lobby vývozců vína CEEV Ignacio Sánchez Recarte. Pokud budou země nuceny využít všechny zbývající finanční prostředky na destilaci, nezůstanou jim podle Sáncheze Recarta na posílení vývozu žádné peníze.

Sánchez Recarte chce, aby Brusel změnil pravidla tak, aby peníze EU na propagaci vína mimo blok mohly být použity na marketingové kampaně na domácím trhu. „Tento balíček umožňuje plné využití těchto částek pro naléhavá opatření pro krizovou destilaci a krizové skladování, které členské státy a zúčastněné strany důrazně požadují,“ uvedl ale mluvčí Evropské komise.

Aby toho nebylo málo, evropští vinaři stále trpí dopadem 25procentních sazeb uvalených prezidentem USA Donaldem Trumpem loni v říjnu, ve sporu o evropské dotace pro Airbus.

Nedávná zpráva Evropské komise o dopadu koronaviru předpověděla, že vývoz letos poklesne o 14 %. Zpráva z roku 2018 uvedla, že EU se dříve snažila zajistit trvalý růst exportu pomocí prodeje vysoce kvalitních vín, jako je Champagne. Nová studie ale upozorňuje, že pandemie koronaviru postihla hlavně drahá vína.

Francouzský socialistický europoslanec Éric Andrieu přišel s myšlenkou použít destilovaný ethanol z vína k vytvoření dezinfekčního prostředku na ruce, ale mluvčí lobby producentů ethanolu ePURE se ohradil tím, že Evropa netrpí nedostatkem ethanolu.