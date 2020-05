Turismus ve Francii čelí výzvě. Tamní vláda do něj hodlá nalít miliardy eur

„Cestovní ruch čelí zřejmě nejhorším vyhlídkám v moderních dějinách,“ řekl na tiskové konferenci premiér Édouard Philippe, když představoval záchranný program za osmnáct miliard eur (496,6 miliardy korun).

„Protože jde o jednu z perel francouzské ekonomiky, zachránit ho je národní prioritou,“ cituje premiéra Reuters. Turismus se na hrubém domácím produktu (HDP) Francie, jehož objem činí asi 2,3 bilionu eur, podílí skoro osmi procenty.



Podle premiéra je kvůli karanténním opatřením ve Francii uzavřeno 95 procent hotelů, prioritou pro jeho vládu je proto zabránit bankrotům a rušení pracovních míst. Vláda bude nejméně do konce září proplácet firmám sedmdesát procent hrubé mzdy zaměstnanců, které firmy poslaly na nucené volno.

„Setkávat se, dobře se najíst a popovídat si – toto potěšení, které je jádrem francouzské identity, překazila nejdříve celostátní karanténa a pak i podmínky uvolňování restriktivních opatření,“ uvedl šéf francouzské vlády.

Skupina Accor, pod níž spadají hotely Ibis a Sofitel, v dubnu uvedla, že omezuje výdaje a velkou část zaměstnanců poslala na nucenou dovolenou nebo je dočasně uvolnila z práce.

Premiér Philippe doufá, že restaurace budou moci hosty znovu přivítat již 2. června v těch částech země, které jsou kvůli nízkému rozšíření koronaviru označovány za „zelené zóny“. To se ale netýká Paříže, která patří k nejvíce zasaženým regionům, a je proto označována za „červenou zónu“.

Dovolená po francouzsku

Philippe se také snažil ujistit obyvatele, že nepřijdou o vytoužené letní prázdniny, kdy se život v Paříži prakticky zastaví a lidé zamíří na pláže a na venkov. Naznačil, že současný zákaz vydávat se dál než sto kilometrů od domova v letních měsících už překážkou v cestování nebude za předpokladu, že epidemie znovu nezesílí. „Francouzi si budou moci v červenci a srpnu udělat dovolenou ve Francii,“ řekl.

Balík na záchranu francouzského turistického sektoru zahrnuje přímou finanční podporu firmám ze strany státních bank. Hodnota tohoto investičního plánu činí 1,3 miliardy eur (téměř 36 miliard dolarů). Firmy z hotelové, turistické a gastronomické branže, které mají méně než dvacet zaměstnanců a roční příjem do dvou milionů eur, budou moci do konce roku čerpat z fondu solidarity. Každý podnik tak bude moci získat dotaci do deseti tisíc eur.

Vláda podnikatelům odpustí platbu sociálního pojištění za květen a červen. Tyto úlevy jim chce poskytovat i v dalším období, kdy jejich podniky budou muset být zavřené. Kabinet je vyčíslil na dvě miliardy eur.