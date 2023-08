Restaurace v Saint-Tropez prosévají hosty. Odporné, zlobí se starostka

„Tato obvinění jsou šokující a bohužel pravdivá,“ řekla místním médiím Sylvie Siriová. Dodala, že ona i celá rada se naprosto jednoznačně staví proti těmto odporným praktikám, které podle jejích slov ničí image města. Kauzu rozvířil místní deník Deník Nice Matin.

Ten citoval několik nejmenovaných zasvěcených osob, podle nichž některé restaurace v Saint-Tropez, které jsou již více než půl století oblíbeným letním místem celebrit a mezinárodní smetánky, začaly kontrolovat jména zákazníků ve své databázi. Odmítaly rezervace, pokud se domnívaly, že jejich předchozí návštěva nepřinesla dostatečně vysoký účet nebo spropitné. Informaci přinesl deník The Guardian.

„V podstatě jde o to, jestli jste ochotni utratit velké peníze, nebo jste jen malá ryba,“ prozradil jeden z pracovníků novinám. Tuto praxi deníku potvrdil i jeden z hostů. „Pokud je to ten druhý případ, jednoduše vám řeknou, že až do začátku září nejsou žádné volné stoly,“ dodal.

Další zaměstnanci a strávníci novinám řekli, že stále častější technikou podniků je říkat, že volno sice mají, ale jen za určitou cenu. „Řeknou: ‚Jistě, máme stůl za 5 000 eur (120 000 Kč). Je to v pořádku?“ řekl jeden ze zákazníků. Jiný uvedl minimální útratu 1 500 eur (36 000 Kč) na hlavu.

Ještě něco, pane...

Mnohé restaurace v Saint Tropez nyní také požadují obrovská spropitná, uvedl list. Informoval, že jednoho bohatého Itala nedávno pronásledoval číšník až na parkoviště. Zlobil se, že mu host nechal spropitné pouhých 500 eur (12 000 Kč), tedy asi 10 procent z účtenky místo obvyklých dvaceti.

V reakci na tyto zprávy starostka Siriová listu sdělila, že se na konci sezony sejde s majiteli restaurací, aby jim připomněla jejich povinnosti. „Nekalé praktiky se ve městě rozšířily natolik, že jsme již podnikli příslušné kroky. Restauracím, které se dopustily vydírání a organizovaného vydírání a některé z nich nezákonně sestavovaly databáze bez souhlasu a zcela bez ohledu na zákony o ochraně osobních údajů, by podle ní mohly být odebrány cenné licence na noční provoz.

Ve spolupráci se sdružením majitelů obchodů Esprit Village už nechala na vchody podniků vylepit na 1 000 samolepek, které návštěvníkům i místním obyvatelům připomínají, že pokud se cítí okradeni, mají se obrátit na radnici a vládní službu pro boj proti podvodům na spotřebitelích

Tyto praktiky jsou podle starostky nepřijatelné nejen pro letovisko, a tedy pro klientelu, ale i pro místní obyvatele. „Bohatí už nás vyhnali z bytů a zanedlouho nás vyženou i z restaurací – nebudeme se moci najíst,“ uzavřela podle The Guardianu.