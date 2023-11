Londýnské restaurace úpí. Nepomáhají šťastné hodinky ani dynamická cenotvorba

Obyvatelům Londýna se nelíbí, že řada hospodských za poslední měsíce několikanásobně zvýšila ceny. Mnohdy však neměli na výběr, neboť náklady na provoz od roku 2021 dramaticky vzrostly. V současné době britští restauratéři zdražují i alkoholické nápoje: podle tamních statistiků cena alkoholu v letošním září meziročně stoupla o 9,4 procenta, což je nejvyšší nárůst od roku 1992. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Londýnští restauratéři se snaží dostat běžné Brity do svých podniků nejrůznějšími způsoby. Naprosté většině se to ale nedaří tak, jak by chtěli. „Vaše účty nezaplatíme, můžeme vám ale pomoci na ně zapomenout,“ stojí třeba na poutači před londýnskou hospodou s názvem Core, která se nachází v londýnské finanční čtvrti City, kde se ještě před pár lety lidé bavili téměř každý den.

To se ale změnilo. „Po letních prázdninách jsme sice zaznamenali mírné zlepšení, ale stále bojujeme s obrovskými výkyvy,“ uvedl Alex Dawson, který v Londýně stojí v čele společnosti CK Asset Holdings, jež provozuje několik restaurací.

Na současnou negativní situaci musí britští restauratéři podle Dawsona reagovat i velkými slevami. Třeba šťastné hodinky Happy Hours, tedy časově omezené slevy, jsou v Londýně už poměrně standardní záležitostí a řada podniků se často uchyluje k dynamické cenotvorbě.

Šetří i majetní finančníci

Krize životních nákladů je ve Velké Británii tak mocná, že museli citelně omezit své výdaje i finančníci. Restaurace a další gastronomické podniky jsou ve čtvrti City plné většinou už jen ve čtvrtek a pátek. Během většiny ostatních dnů v týdnu však zejí prázdnotou. Potvrzují se tak průzkumy, že až dvě třetiny dospělých Britů v posledních měsících silně omezily své výdaje.

Zpráva společnosti Begbies Traynor ukazuje, že počet britských restauračních podniků s finančními problémy stoupl za poslední tři měsíce o více než čtvrtinu. „Hospody v centrech měst trpěly už během pandemie, kdy většina lidí pracovala z domova. Jejich obrat se sice nyní mírně zvyšuje, zisky jsou ale kvůli vysokým nákladům stále velmi slabé,“ uvedl pro Bloomberg analytik Radim Radkovsky z ratingové agentury Fitch.

Dodává, že Britové mnohem více omezili své útraty za jídlo. „Pro Brity se jídlo v restauracích stalo luxusem. Lépe se ve velkých britských městech daří barům, které mají navíc povětšinou lepší marže než běžné restaurace,“ doplňuje Radkovsky.

Řada londýnských restauratérů nyní obrací své naděje k zimnímu období, které je mnohdy velmi silné. Zvlášť prosinec je kvůli firemním vánočních večírkům a domácím oslavám často velmi ziskovou záležitostí. „Doufáme, že budeme mít alespoň silné Vánoce,“ uzavírá Phil Urban, výkonný ředitel řetězce hospod s názvem Mitchells & Butlers.