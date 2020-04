Boháči v Saint-Tropez se soukromě testovali na koronavirus, Francouzi zuří

Druhá vlna Prestižní Pasteurův ústav v úterý zveřejnil studii, podle které je promořenost populace ve Francii příliš nízká na to, aby zabránila druhé vlně epidemie. Do 11. května se nakazí jen necelých 6 procent obyvatel, tedy skoro čtyři miliony lidí.

„Aby byla kolektivní imunita dostatečná a my se vyhnuli druhé vlně epidemie, bylo by potřeba, aby bylo imunizovaných 70 procent obyvatel," uvádí studie. Promořenost je podle autorů nízká i v nejpostiženějších oblastech Francie. Volají tak po zachování opatření i po 11. květnu. Premiér Édouard Philippe nicméně zdůraznil, že se země po tomto datu nevrátí okamžitě ke stavu před pandemií. Lidé zřejmě budou muset začít na veřejnosti nosit roušky.