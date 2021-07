Čína představila nejrychlejší vlak na světě. Nemá však tratě, kde by jezdil

Takzvaný maglev, jak se vlakům na principu magnetické levitace zkráceně říká, využívá elektromagnetické síly. Nadnáší se tak těsně nad tratí, ale kolejnic se nedotýká.



Čína využívá tuto technologii v omezeném měřítku téměř dvacet let. Šanghaj má pro maglev krátkou trať, která vede z jednoho místního letiště do města. V zemi však zatím nejsou žádné tratě pro maglev mezi městy nebo provinciemi, na kterých by se dala dobře využít vyšší rychlost. Některá města, jako je Šanghaj a Čcheng-tu, ale začala provádět průzkum pro výstavbu takové tratě.

Při rychlosti šest set kilometrů v hodině by cesta vlakem z Pekingu do Šanghaje trvala jen dvě a půl hodiny, uvedla agentura Reuters. Pro srovnání – v současnosti tato cesta letadlem trvá tři hodiny a vysokorychlostním vlakem pět a půl hodiny.

Řada zemí, od Japonska až po Německo, se také snaží vytvořit pro vlaky na principu magnetické levitace síť. Překážkou rychlého rozvoje jsou však stále vysoké náklady a to, že tyto tratě nejsou kompatibilní se současnou kolejovou infrastrukturou.