Na budoucnost bitcoinu a schválení fondů už obchodníci vsadili miliardy

Částka investovaná do těchto bitcoinových futures od října neustále roste a začátkem prosince vystoupala už na 19,2 miliardy dolarů, což je podle informační platformy Coinglass nejvyšší úroveň za poslední dva roky. Nyní se podle agentury Reuters pohybuje okolo osmnácti miliard dolarů. To je stále výrazný nárůst proti deseti až čtrnácti miliardám pozorovaným po většinu loňského roku.

„Netrpělivě vyhlížíme rozhodnutí komise,“ uvedli pro Reuters analytici společnosti Amberdata. „Do cen se toto rozhodnutí promítlo už v říjnu, což teď pocit očekávání jen umocňuje.“

Schválení bitcoinových fondů by umožnilo přístup ke kryptoměně prostřednictvím běžných burz, což by mohlo přilákat velké investory. O povolení pro tyto fondy žádalo od roku 2013 už několik firem, Komise pro cenné papíry je ale dosud zamítala s tím, že takové produkty by byly příliš náchylné k manipulaci.

Na konci roku 2023 však série jednání, které Komise s investory vedla, vzbudila naději, že dlouho očekávané fondy získají svolení pro vstup na trh a spustí příliv bitcoinových investic.

Druhého ledna už očekávání vyhnala bitcoin nad úroveň 45 000 dolarů, po 170procentním nárůstu ceny za celý loňský rok. Pak přišel návrat pod 43 000 a následně zhoupnutí ke 47 000 dolarů.

Přehnaný optimismus by se ale mohl rychle změnit v paniku, pokud by se Komise pro cenné papíry z nějakého důvodu rozhodla povolení fondům neudělit. Pak by se dala naopak čekat vlna výprodejů, varují analytici.

Rozkolísání trhu může paradoxně způsobit i předpokládané schválení bitcoinových fondů. „Investoři by se pak mohli rozhodnout vybrat část zisků,“ říká Jag Kooner, vedoucí oddělení derivátů ve společnosti Bitfinex. To podle něj zdůrazňuje citlivost trhu na zprávy a vývoj regulace.

Zatím však vše nasvědčuje tomu, že všichni vyhlížejí jen další růst o desítky procent. Index Crypto Fear & Greed společnosti Coinglass, který měří nálady na trhu, je nyní na dvouměsíčním maximu. Za posledních 30 dní se vytrvale drží v teritoriu „greed“ (v překladu „chamtivost“), což naznačuje, že jestli se investoři nyní něčeho bojí, tak jen toho, že by mohli promeškat slibnou příležitost k výraznému zisku.