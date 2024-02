Rekordy erárních bitcoinů. Stát na jejich prodeji může vydělat sto milionů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Stát prodává stále více zabavených kryptoměn. Letos mu to může vynést až sto milionů korun. Jde o násobek částky, kterou dosud za zabavené virtuální měny utržil. Do dražby by mělo jít až 100 bitcoinů.