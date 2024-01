Šance na pohádkové bohatství, nebo jen gambling? Nejdivnější kryptoměny světa

1 Dogecoin

Token, který má v logu psa shiba inu, vznikl v prosinci roku 2013 díky dvojici softwarových inženýrů. Vizuální stránka kryptoměny se opírá o populární meme doge – obrázek psa shiba inu doprovázený vtipným popisem. Dogecoin je tedy takzvaný meme coin, což je kryptoměna, která byla původně vytvořená jako vtip, nicméně může získat alespoň na omezený čas skutečnou hodnotu.

„Všichni ví, že nemají budoucnost, ale protože člověk je tvor hravý a má rád riziko, skočí do pepecoinu, dogecoinu, baby shiba inu coinu s pár penězi a baví se, co to dělá. A pokud sází jen to, co je ochoten bezbolestně ztratit, je to naprosto v pořádku a ať si to užije,“ míní Pavel Niedoba, šéf české kryptoměnové směnárny Simplecoin.

S dogecoinem si v minulosti pohrál i nejbohatší člověk planety Elon Musk. Ten zveřejnil na sociálních sítích několik tweetů, v nichž uvedl, že dogecoin je jeho oblíbená kryptoměna, což její kurz ihned katapultovalo. Stejně tak hodnotu dogecoinu přifouklo oznámení Muskovo Tesly z roku 2021, že za některé její produkty bude možné platit právě dogecoin.

Musk si svými vyjádřeními dokonce vysloužil žalobu. V ní ho investoři obvinili, že za dva roky záměrně zvýšil cenu dogecoinu o více než 36 tisíc procent a pak jej nechal padnout. Tím si podle nich přišel na miliardy dolarů na úkor ostatních investorů do dogecoinu.

„Altcoiny (veškeré kryptoměny mimo bitcoin, pozn. red.) představují pro investory častokrát velmi lákavé příležitosti, a to především kvůli jejich volatilitě a relativně nízké tržní kapitalizaci v porovnání s bitcoinem. Jejich hodnota se ale zvyšuje a kolísá mnohem víc, než hodnota bitcoinu, což pro investory představuje na jedné straně vidinu vysokého zisku, na druhé zde ale existuje také vysoké riziko ztráty,“ upozornil Daniel Mitrovský, který má v investiční společnosti Fumbi Network na starosti právě kryptoměny.

Kurz dogecoinu se aktuálně pohybuje kolem necelých dvou korun. Na základě tržní kapitalizace patří této kryptoměně podle serveru CoinMarketCap desátá příčka mezi kryptoměnami.

Kromě dogecoinu je na trhu celá řada dalších tokenů spojených s plemeny psů. Výčet takzvaných meme tokenů zahrnuje například baby doge coin, samoyedcoin, akita inu, king shiba nebo dingocoin.