Bitcoin je nejdražší od roku 2021. Růst by mohl pokračovat, odhadují analýzy

Cena kryptoměny bitcoin v posledních hodinách posílila o více než 4 procenta a dostala se až na 57 039 amerických dolarů. Následně bitcoin zhruba tisíc dolarů odepsal, přesto se ale stále drží na rekordně vysokých hodinách. Od přelomu roku jeho cena stoupla už o 32 procent, informovala agentura Bloomberg.

Investoři ale mají zájem i o další kryptoměny, mezi které se řadí i dogecoin či ether. Pondělní boom každopádně souvisí zejména se společností MicroStrategy, její šéf Michael Saylor se totiž rozhodl citelně zainvestovat a rozšířil podnikové portfolio o další 3 tisíce bitcoinů. Nyní jich má firma už 193 tisíc v hodnotě necelých 10 miliard amerických dolarů (asi 230 miliard korun). Průměrná cena bitcoinu v držení této společnosti aktuálně činí 31 544 amerických dolarů (asi 700 tisíc korun).

Velký podíl na růstu ceny bitcoinu z posledních týdnů mají také schválené ETF fondy, které kopírují cenový vývoj bitcoinu. Zájemci tak mohou do kryptoměny investovat, aniž by ji museli napřímo nakupovat nebo držet. Schválení ze strany americké Komise pro cenné papíry a burzu mělo na trzích velké důsledky, neboť investoři do těchto ETF fondů následně nalili miliony dolarů a velký zájem o ně trvá dodnes.

Cenový boom bitcoinu bude nejspíš trvat

Analytici odhadují, že cenový růst bitcoinu by mohl v dalších týdnech pokračovat. Celková hodnota všech digitálních aktiv nyní podle společnosti CoinGecko činí zhruba 2,2 bilionu dolarů. Ještě v roce 2022 to přitom bylo jen 820 miliard dolarů, tedy téměř třikrát méně.

Bitcoin letos dokonce překonal výkonnost tradičnějších aktiv, jako jsou akcie či zlato. „Ceny kryptoměn rostou navzdory vysokým úrokovým sazbám centrálním bankám. Býčí trh navíc bude trvat i dál,“ domnívá se analytik Sean Farrell ze společnosti Fundstrat Global Advisors.

Měnová politika většiny centrálních bank by se podle prognóz měla v příštích měsících navíc uvolňovat. Inflace ve většině států světa klesá, což dává prostor i pro snížení sazeb. Jakmile k tomu dojde, dá se očekávat ještě výraznější zájem o bitcoin i další kryptoměny.

Už za necelý měsíc se zároveň odehraje takzvané půlení bitcoinů, čímž se fakticky sníží rychlost vzniku nových bitcoinů o polovinu. Tato událost se koná v průměru zhruba každé čtyři roky a v minulých letech s ní téměř pokaždé souvisel i poměrně zásadní růstový dopad do cen, neboť s půlením skokově klesne nabídka této kryptoměny na trzích, uzavírá Bloomberg.