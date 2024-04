Další halving bitcoinu. Odměna pro těžaře klesla opět na polovinu

Podle některých fanoušků krypotměn podpoří halving hodnotu bitcoinu jakožto čím dál vzácnější komodity. Skeptici však halving vnímají jen jako technickou změnu zveličovanou spekulanty, kteří se snaží nafouknout cenu této virtuální měny, píše Reuters.

Počet digitálních bitcoinových mincí byl předem omezen na 21 milionů. Do oběhu se dostávají postupně a každé čtyři roky - při halvingu - se počet denně vygenerovaných virtuálních mincí snižuje na polovinu. Podle agentury AP již bylo vygenerováno přes 19,5 milionu bitcoinů.

Bitcoin za 1,5 milionu korun

Krátce po 3:00 SELČ se bitcoin podle webu CoinDesk prodával za zhruba 63.600 dolarů (přes 1,5 milionu Kč). Za posledních 24 hodin si tak připisoval přes dvě procenta. Nacházel se však hluboko pod rekordním maximem 73.803,25 dolaru, na které se podle agentury Reuters vyšplhal v březnu.

„Ve víru neustálých spekulací o ceně se možná ztrácí základní smysl halvingu. Zajišťuje postupné snižování nabídky bitcoinu, a tím ho dělá cennějším,“ uvedl finanční ředitel technologické skupiny SatoshiLabs Štěpán Uherík.

„Promítnutí do ceny se historicky dělo, a to vždy v několika vlnách. Před halvingem byl růst, po něm docházelo ke korekci a za čtyři až osm měsíců opět obrovský růst. Teď je to ale jinak. Historické cenové maximum totiž přišlo už před samotným halvingem, což je situace, kterou jsme předtím neviděli,“ dodal.