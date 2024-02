Bitcoin je opět nad 50 tisíci dolary. Klienti FTX nakonec asi neprodělají

Bitcoin v pondělí zdražuje o 5,17 procenta a poprvé od roku 2021 přesáhl psychologickou hranici 50 tisíc dolarů (1,17 milionu korun). Nejstarší a nejrozšířenější kryptoměně pomáhá očekávání, že americká centrální banka letos sníží základní úrokovou sazbu.

Ochotu investorů vkládat peníze do bitcoinu podpořil v lednu i souhlas amerických regulačních orgánů s burzovně obchodovanými fondy (ETF), které mají sledovat jeho cenu.

V pondělí kolem 18:30 SEČ bitcoin podle specializovaného serveru CoinDesk přidával oprosi stejnému času předchozího dne přes pět procent, na 50 196 dolarů. Byl tak nejvýše od prosince roku 2021.

Bitcoin ožívá po sérii skandálů a bankrotů v odvětví kryptoměn, které vyvolaly otázky ohledně životaschopnosti digitálních aktiv. Od začátku loňského roku svou hodnotu ztrojnásobil. Stále se ale obchoduje pod historickým maximem téměř 69 tisíc dolarů, kam vystoupal v listopadu 2021.

„50 tisíc dolarů je pro bitcoin významným milníkem poté, co spuštění spotových ETF minulý měsíc nejenže nevyvolalo pohyb nad tuto klíčovou psychologickou úroveň, ale vedlo k 20procentnímu výprodeji,“ citoval Reuters analytika Antoniho Trenčeva z kryptoměnové společnosti Nexo.

Nahoru dnes zamířila vedle bitcoinu i druhá nejrozšířenější kryptoměna ether. Ve stejnou dobu posilovala o více než čtyři procenta a přesáhla cenu 2 600 dolarů.

Oživení trhu s kryptoměnami pomohlo i akciím kryptoměnové burzy Coinbase, které přidávají kolem pěti procent, a rostou i akcie dalších firem navázaných na kryptoměnové odvětví.

Výzkumná společnost CryptoQuant v neděli uvedla, že cena bitcoinu by letos mohla vystoupat na 112 tisíc dolarů, pokud bude pokračovat současný trend přílivu peněz do ETF na spotový bitcoin. Podle jiných analytiků je ale schválení ETF fondů a snížení úrokových sazeb už do současné ceny bitcoinu započteno.

Dobrá zpráva pro klienty padné burzy FTX

V souvislosti s růstem bitcoinu roste naděje, že klienti americké kryptoměnové burzy FTX nakonec dostanou všechny své peníze zpět. Zakladatel Sam Bankman-Fried sice byl shledán vinným z podvodu za víc než deset miliard dolarů – ale v době kolapsu burzy se bitcoin pohyboval na zhruba třetině současného kurzu.

Na lepšící se vyhlídky investorů FTX ukazuje i cena, za kterou se obchodují pohledávky za touto burzou. Server CNBC popisuje případ velké finanční instituce, která svou stomilionovou pohledávku (v dolarech) prodala za šest procent nominální hodnoty; v prosinci 2023 se přitom tyto pohledávky prodávaly za zhruba 70 procent – a v současnosti se obchodují s jen minimálním diskontem, který odráží převážně jenom časovou hodnotu peněz do očekávané výpaty.