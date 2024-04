Procházka exkluzivně: Téměř nehubnul. A proč si prvně s Rakičem nepodali ruku?

Kouč Martin Karaivanov o Procházkovi Jaká je nálada v týmu?

Super, jsme naladění na jediný cíl, který je zřetelný od příletu. Vítězství. Funguje to. Dobrý! Jiří Procházka říkal, že váha šla snadno. Už to má nacvičené?

Má to najeté. Až je s podivem, že s tím nemá žádný problém. Co měl Michal potvrdit, byla ranní návštěva toalety. Ani jsme nemuseli chodit do sauny, kterou jsme původně plánovali. Dal 206 liber (93,4 kg) bez shazování. Dva dny před vážením měl 94,7, šlo mu to samo. To většina zápasníků neumí.

A Jiří přitom jí porce, vůbec se nežinýruje. Neodpírá si. Ale má vyváženou stravu a dodržuje jídelníček. Jak na vás působí Rakič?

Když ho vidíš osobně, je to sportovec. Myslím, že mu ta role (zlého chlápka) nesedí a nutí se do ní. Bylo to vidět na staredownu, pokud vnímáte drobnosti. Tam se ukáže ta pravá stránka. Je to normální kluk. Co myslíte vy, dokáže zápasníky bonus 300 tisíc dolarů vybláznit?

Když se nad tím zamyslíš, že někdo zápasí za padesát tisíc dolarů a že bonus mu hodí šestkrát tolik, tak věřím, že by to u někoho mohlo mít vliv. Bylo hezké, když to oznámili, super wow efekt. Ale jak říkal Jiří, nemůžeš peníze stavět na první místo, dostáváš se tím mimo rytmus a naladění do zápasu. Najednou ti hrajou roli peníze, ale to musí být opačně. Musíš zápasit tak, aby ti ten bonus přistál.