Sledujte Jiřího Procházku v UFC 300. Nejlevněji na trhu pro členy iDNES Premium

Do UFC ringu se Jiří Procházka vrátí poprvé od listopadu, kdy v New Yorku prohrál zápas o titul v polotěžké váhové kategorii s Brazilcem Alexem Pereirou a připsal si první porážku po téměř osmi letech. Tentokrát ho čeká jako protivník Aleksandr Rakič, který do Procházky už tři roky pálí na sociálních sítích.

Aleksandr Rakič má na kontě 14 výher, 3 prohry a žádnou remízu. Z toho celkem 9 zápasů vyhrál tím, že soupeře ukončil knockoutem. V tom má Jiří Procházka navrch, za dvanáct let mezi profesionály nasbíral pětadvacet knockoutů. Zato UFC bilance mluví pro Aleksandra Rakiče, v této organizaci má šest výher a dvě prohry, zatímco Jiří Procházka má zatím jen tři výhry a jednu prohru.

Jiří Procházka je aktuálně dvojkou žebříčku UFC v polotěžké váhové kategorii, Rakičovi patří pátá pozice.

Jubilejní 300. edice UFC ale nabídne spoustu dalších zajímavých zápasů a ty nejlepší MMA bojovníky současnosti. Hlavním zápasem večera je souboj o titul v polotěžké váze mezi Alexem Pereirou a Jamahalem Hillem. Pereira, bývalý král střední váhy s bilancí 9-2, se chystá obhájit svůj titul proti Hillovi, který přichází s bilancí 12-1.

Alex Pereira před zápasem sleduje Jiřího Procházku.

Další významný zápas bude o titul v ženské slámové váze mezi Čang Wej-li a Jen Siao-nan, který bude zajímavým čistě čínským soubojem. Čang Wej-li bude titul obhajovat. Karta dále zahrnuje boj o BMF titul v lehké váze, kde držitel Justin Gaethje čelí bývalému šampionovi pérové váhy Maxu Hollowayovi. Zajímavostí bude určitě také UFC debut dvakrát zlaté olympijské medalistky v judu Kayly Harrison. Proti ní se postaví bývalá UFC šampionka Holly Holm.

