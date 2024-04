Napjatá procházka po Vegas. Jdu ještě bušit, jo? A děti očima zbožně šilhají

V Las Vegas se Procházka (skóre 29-4) v neděli 14. dubna okolo půl čtvrté ráno středoevropského času utká se Srbem narozeným v Rakousku Aleksandarem Rakičem (14-3).

Ale zpátky na trénink.

Procházka se zatím protahuje mezi dvacítkou dětí, které se snaží zvládnout dva úkoly. Plnit pokyny trenéra a očkem zbožně šilhat po zarostlém obrovi, aniž by na sobě daly obdiv znát. Těžká mise.

Trénink začíná. Čistě v postoji na pozornost, přesnost a reakce, celý ho s ním zvládne jediný odvážný dobrovolník. Ten na Procházku nesmí sáhnout. Kdyby ho zranil, byl by to průšvih. Zato „Jura“ se občas trefí: „Sorry! Dobrý?“

Intenzita postupně roste, po hodině a půl nekončí. „Ještě vydržte!“ zahuláká. No, tahat ho násilím od boxerských pytlů určitě nebudeme.

Po dvou hodinách už konečně Procházka stojí před novináři, nabitý a s úsměvem. „A víš co? Dám si ještě dvacet minut bušení, jo?“ rozhodne se náhle.

Jiří Procházka (uprostřed) se svými trenéry. Jaroslavem Hovězákem (vlevo) a Martinem Karaivanovem (vpravo)

Ne, ještě nepadá na kolena, zato ten cvičný panák, do kterého mlátí hlava nehlava, vypadá, že by křičel a prosil o milost, kdyby mohl promluvit.

Až v půl sedmé je definitivně konec, nálož tréninku zřejmě stačila. „Tak jo! Cítím se parádně, můžeme jít na to!“ stojí před námi nabuzený a spokojený sportovec.

Stát proti tomuhle stroji v kleci? Blázinec. Přesto do toho Srb Rakič už příští neděli dobrovolně půjde.

On sám je taky pořádný chlapák, dva roky ale nezápasil. V květnu 2022 si v kleci přetrhl zkřížené vazy v koleni i meniskus. „Noční můra, sáhl jsem si na dno,“ vykládal Rakič později.

Teď už je prý připravený a kromě těla mu docela dobře funguje i pusa.

„Hej Jirko, ta vaše česká vlajka je pěkně hnusná.“

MMA zápasník Jiří Procházka mluvil před odletem do Las Vegas pro iDNES.cz

„Ty a samuraj? Faleš. Žiješ tím jen kvůli UFC. Mácháš tu s mečem, mlátíš do stromů, přitom ještě nedávno jsi nevěděl, co to slovo znamená. Tvůj trenér ti dal knížku, ty sis ji přečetl a najednou je z tebe samuraj? To je snad vtip.“

„Já mám přezdívku Raketa, ale samozřejmě si nemyslím, že jsem nějaká raketa...“

„Slyšel jsem, že byl v mládí pěkný chuligán.“

Procházka neskrývá, že ho některá slova pěkně štvou. Přijdou mu absurdní. „Není to směšný? Ale to je jako bych se smál dítěti, spíš je mi ho líto. Ať si ten nakupenej bordel v hlavě nechá, já zápasím pro jiné hodnoty,“ odpoví český bojovník. Byť zároveň slibuje: „Jestli s něčím podobným vyskočí ve Vegas, budu to brát s klidem, ale ne s nekonečnou trpělivostí.“

Ve Vegas už je s týmem zhruba týden. Vyrazilo pouze tradiční trio. Po listopadové prohře s Alexem Pereirou jde o návrat ke kořenům.

V New Yorku byl totiž před titulovým duelem mnohem početnější tým.

„Přestalo to dávat tu hloubku. Moc lidí, moc informací,“ vykládá kouč Karaivanov. „Teď je zpátky jednoduchost a dřina, žádné ohlížení se na čísla a tepové frekvence. Prostě bez odříkání v gymu, nevymýšlet a makat.“

„Vůči zbytku týmu to nemyslím nijak špatně, respektuju je, mám je rád a dál s nimi spolupracuju, ale takhle budu mít čistší hlavu,“ pokývne i Procházka. „S velkým světem přichází víc lidí a není to už jen o trenérech. V Las Vegas chci ale zvítězit a jet domů.“

„Jiří si uvědomil spoustu věcí. Dbá hodně na kvalitu přípravy, ale sám se už v těch číslech potom ztrácel. Stejně jako se ztrácela jeho hlavní síla: mentalita a srdce rváče, který to chce urvat za každou cenu,“ tvrdí jeho kouč.

Toho by se fanoušci měli ve Vegas znovu dočkat. UFC pořádá jubilejní turnaj s pořadovým číslem 300 a náležitě ho pojalo ve velkém stylu. Představí se na něm hned dvanáctka (!) současných nebo minulých šampionů.

400 gramů rezerva. Jiří Procházka v pátek navážil 92,6 kilogramů a v sobotu se může utkat o titul polotěžké váhy UFC s Alexem Pereirou. Ten navážil ještě o sto gramů méně.

Alex Pereira stejně jako jeho soupeř Jamahal Hill, populární trio Justin Gaethje, Charles Oliveira a Max Holloway. Dál Cody Garbrandt a jeho sok Deiveson Figueiredo, kteří otevřou celou kartu úvodním duelem. A nakonec Aljamain Sterling a zástupkyně žen Čang Wej-li (známější pod anglickou formou Weili Zhang), Holly Holmová a Jéssica Andradeová.

A samozřejmě Procházka.

Původně mělo mít Česko zástupce na hlavní kartě, UFC se ale nakonec rozhodlo, že kvůli tamnímu publiku upřednostní začínajícího Američana Boa Nickala a Procházka s Rakičem půjdou už v půlce turnaje na takzvané „prelims“ kartě.

Něco, co by se na první dobrou mohlo zdát jako neúcta, s sebou nese výhody. Procházka nebude v centru dění. „Budou nás brát jako normální zápas,“ těší trenéry.

Aleksandar Rakič před svým zápasem v UFC

Další zajímavostí je, že zatímco u Čechů platí Procházka za mírného favorita, svět to vidí opačně. Věří spíš Rakičovi.

Další český zástupce v UFC David Dvořák k tomu říká: „Budu Jirkovi extrémně fandit, ale i když to bude znít divně, nefavorizuju ho. Rakič je úplně jiný typ zápasníka, než na co byl Jirka v UFC a předtím i v Japonsku zvyklý. Rakič bude hopsat, běhat a najednou spustí zdálky kulomet čtyř pěti úderů.“

Ustojí je český bojovník?