ONLINE: Procházka jde do akce. V Las Vegas bojuje s Rakičem na UFC 300

„Jdu tam dát ze sebe to nejlepší,“ vykládal Procházka pouhý den před zápasem pro iDNES.cz přímo v Las Vegas.

„Nálada je suprová, jsme naladění na jediný cíl, který je zřetelný od příletu. Vítězství. Funguje to. Dobrý!“ dodával trenér Martin Karaivanov.

Procházka jako dvojka polotěžké divize do 93 kilogramů stojí proti pětce váhy, teoreticky by mohlo jít o to, kdo jako další vyzve šampiona, ale tuto informaci nikdo nepotvrdil a ve hře je mnoho proměnných.

Procházka si nicméně o další titulovou šanci řekl během týdne při tiskové konferenci, kde se nacházel i šéf UFC Dana White.

I Hertl fandí Procházkovi:

Robert Rampa @RampaRobert15 První gól @TomasHertl48 v dresu Vegas. Nechyběli jsme! 😍 A zítra už Tomáš bude fandit @jiri_bjp. Hned co přijde z dětské oslavy 😀 https://t.co/GhDLYjRgNl oblíbit odpovědět

Šampionem divize je momentálně Brazilec Pereira právě díky listopadové výhře nad Procházkou a na stejném turnaji pás obhajuje proti Američanu Jamahalu Hillovi. Ten měl na Procházku už taky pár průpovídek a zdá se, že Hill by byl svolnější k tomu, aby s Procházkou příště zápasil o titul, pokud oba v Las Vegas uspějí. Pereira má v hlavě jiné soupeře.

UFC pořádá v Las Vegas jubilejní turnaj s číslem 300 a program naplnila těmi nejlepšími možnými zápasy. Věří, že půjde o nejlepší akci historie.

Také zvýšila bonusy pro čtyři zápasníky za nejlepší výkony (2) a nejlepší zápas (2) večera z padesáti tisíc na tři sta tisíc dolarů (více než sedm milionů korun). Procházka tedy účast může brát jako ocenění kvalit.

Původně měl zápas s Rakičem proběhnout během hlavní karty, ale UFC nakonec upřednostnilo domácího miláčka Boa Nickala a sesadilo česko-srbský souboj na tzv. „prelims“, mezi úvodní duely.

To sebou nese i výhody, třeba menší mediální pozornost, Procházka sám před odletem zmiňoval, že když zápasil v listopadu v New Yorku o titul, mediální povinnosti a pozornost byla neustálá, až tíživá.

Na popularitě to Procházkovi ale neubírá, na ulici ho fanoušci neustále zastavují a prosí o fotku.