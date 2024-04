UFC dá ve Vegas šestkrát větší bonusy. Procházka už tvrdě pohlédl na Rakiče

Netradičně velká tisková konference za účasti všech 26 bojovníků. Tisíce sledujících lidí, kteří se nahrnuli do rozlehlého kasína, kde svá vystoupení předvádí třeba i David Copperfield, stovky zástupců médií.

A dopředu se vědělo, že šéf UFC Dana White chystá oznámit něco velkého, jen se nejdřív spekulovalo, jestli nepůjde o oficiální návrat Conora McGregora.

Nešlo. Ta pravá novinka zapůsobila snad ještě víc.

„Zápasníci by chtěli zvýšit bonusy z 50 tisíc, když je ten výjimečný jubilejní turnaj, můžete to zařídit?“ zeptal se jeden ze zámořských novinářů.

„Na kolik myslíte, že by to mělo jít?“ vrátil White, načež se bojovníci okolo něj začali překřikovat:

„Trojnásobně!“

„Na sto tisíc!“

„Tři sta tisíc dolarů!“ zařval americký MMA zápasník Justin Gaethje, který bonusy za nejlepší výkon turnaje sbírá jak na běžícím páse.

„Tři sta tisíc, zařízeno. A už se mě na nic neptejte!“ odpálil White naprosté nadšení. I Jiřího Procházku, který do té doby seděl úplně v klidu, vidina zisku více než sedmi milionů korun rozparádila.

„To jsou peníze, které vám změní život,“ napsal od televize McGregor. A má pravdu, tolik velká spousta zápasníků zdaleka nevydělává.

White rozdá k samotným výplatám dohromady čtyři bonusy, celkem tedy 1,2 milionu dolarů. Očekává se, že 300 tisíc dolarů získají dva účastníci „Zápasu večera“, a další dva tučné šeky poputují za „Výkon večera“.

Mimochodem, Procházkovi se už jednou – a zrovna v Las Vegas – podařilo získat oba bonusy. Když v roce 2021 loktem z otočky vypnul Dominicka Reyese, domů si odvezl dohromady 100 tisíc dolarů za výkon i zápas večera.

Kdyby se mu to podařilo i tentokrát, ale to by musel Aleksandara Rakiče úplně zdevastovat, teoreticky by si do Česka mohl odvézt jen na bonusech přes 600 tisíc dolarů, tedy přes 14 milionů korun.

Jiří Procházka v Las Vegas MMA zápasníka Jiřího Procházku čeká v neděli 14. dubna mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní už pátý zápas v UFC. V Las Vegas se na jubilejním 300. turnaji utká se Srbem narozeným v Rakousku Aleksandarem Rakičem. Procházka po třech výhrách v listopadu poprvé padl, v New Yorku prohrál na technický knokaut s Brazilcem a aktuálním šampionem Alexem Pereirou. iDNES.cz bude akci sledovat přímo v Las Vegas.

UFC se šestinásobnými bonusy snaží dopomoct k očividnému, přimět zápasníky, aby v Las Vegas bojovali jako o život. Aby se fanoušci dočkali těch nejlepších zážitků. Aby nikoho ani nenapadlo udělat nudný zápas.

Očekávat od souboje Procházky s Rakičem „ohňostroje“ vyloženě svádí. Na tiskové konferenci si stihli vyměnit jen pár slov, protože hlavní roli měli jiní, zato staredown patřil k nejintenzivnějším. Dana White mezi ně musel po chvíli vkročit, jako mezi jediné.

„Nemůžu se dočkat, až budu po dvou letech zpátky. Získám titul krále Evropy,“ vyhlásil Rakič.

„Já nic takového v plánu nemám, protože chci být králem světa. Pozorně se dívejte, po tomhle duelu bych chtěl znovu zápasit o titul UFC,“ vrátil Procházka.

Na jejich souboj dojde v neděli okolo půl čtvrté ráno (SELČ).