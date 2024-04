Novotný o Procházkovi: UFC v něm vidí světovou superstar. V Evropě se neukáže

Jak se vám Procházka líbil?

No. Avizoval návrat ke starému Jirkovi, což je taktika: Ukaž, co všechno vydržíš, zatímco oni budou panikařit, jak málo ti stačí, abys s nimi otřásl. Sedí mu to celý život.

Chtěl si užít pořádnou bitku.

On to v sobě má. Celá jeho kariéra je o tom, že lidi vyděsí, že přežije co nikdo jiný v téhle váze. Hlavu i ránu má úplně jinou. Snad jen kromě Pereiry, u něj je ten levý hák taky ověřený fakt. Je v něm něco tak strašně zvláštního, že vypne kohokoliv.