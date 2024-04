UFC vás vyždíme. Dvořák o dlouhé léčbě i Procházkovi: Jirka teď favorit nebude

Vážně?

Já Jirkovi pevně věřím a budu mu extrémně fandit, ale nefavorizuju ho, i když to bude znít divně. Aleksandar Rakič je úplně jiný typ zápasníka, než na co byl Jirka v UFC a před tím i v Japonsku zvyklý. Umí si poradit s protivníkem, který neustále tlačí, jenže Rakič podobně jako Pereira čeká. Nic, nic, nic... A najednou bum.

Zničehonic?

Nevidíte to a ani to nemusí být bomba. Ale pokud to sežerete, máte problém. Rakič bude hopsat, běhat a najednou spustí zdálky kulomet čtyř pěti úderů. Z ničeho.