Miliardář Bezos poletí do vesmíru. Spolu s bratrem v lodi své firmy Blue Origin

Jeff Bezos si tak pravděpodobně splní jeden ze svých dětských snů. Podle agentury Reuters půjde o další milník na cestě k nové éře soukromých cest do vesmíru. Loď podle dosavadních plánů odstartuje z pouště na západě Texasu. Informoval o tom portál CNN.

„O cestě do vesmíru sním od věku pěti let. Dvacátého července tuhle cestu podstoupím se svým bratrem. To nejskvělejší dobrodružství, s mým nejlepším kamarádem,“ napsal v pondělí Bezos na svůj instagramový profil.

Let společnosti Blue Origin by měl trvat zhruba půl hodiny. Půjde o takzvanou suborbitální misi, při níž se loď dostane „na okraj vesmíru“. Tam si budou moci pasažéři chvíli užívat výhled a stav beztíže, než se jejich modul vrátí zpět na Zemi. Kabina se od rakety oddělí asi ve výšce sto kilometrů nad planetou země.

Další pasažéři vedle bratrů Bezosových vzejdou z online aukce, která běží až do 12. června a do dražby o další místo na prvním plnohodnotném letu New Shepard se už podle Blue Origin zapojilo přes 5 000 lidí z více než 100 zemí světa. Nejvyšší nabídka zatím dosáhla částky 2,8 milionu dolarů, což je v přepočtu téměř 60 milionů korun.

„Částka odpovídající vítězné nabídce bude darována nadaci Blue Origin - Club for the Future - jejímž posláním je inspirovat budoucí generace ke kariéře v přírodovědných a technických oborech a k tomu, aby pomohly vymyslet budoucnost života ve vesmíru,“ uvádí Blue Origin.