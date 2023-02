Inženýři v Řeži pracují na malém reaktoru. Zvládne teplem zásobovat město

Reaktor bude fungovat na bázi konvenční technologie, která se používá v tradičních jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Díky tomu se do projektu budou moct zapojit i české firmy. „Všechny komponenty včetně tlakové nádoby zvládnou dodat tuzemští výrobci,“ uvádí Centrum výzkumu Řež.

Na rozdíl od Temelína nebo Dukovan bude reaktor CR-100 mnohem menší. Jeho výkon má činit asi 100 megawatt (MW). Pro srovnání, v Temelíně má každý blok výkon 1 125 MW.

Další důležitý rozdíl spočívá podle ředitele Davida Haruta z Centra výzkumu Řež v bezpečnosti. „Zásadní rozdíl je větší míra bezpečnosti, která nám umožní mít toto zařízení bez vnější zóny havarijního plánování. To znamená, že budeme schopni reaktor umístit blíž městům. To se hodí, protože ho chceme využít v teplárenství,“ vysvětluje Harut.

Prvotní investice ještě před samotným začátkem výstavby vyjde na zhruba 2,5 miliardy korun, podle Haruta by bylo ideální, kdyby to financoval stát. „V rámci iniciativy ze strany ministerstva průmyslu a obchodu jsme teď vyplnili poměrně rozsáhlý dotazník ohledně toho, co naše elektrárna splňuje, kdy může být zprovozněna a jaké má parametry. Aktuálně čekáme na vyhodnocení dotazníku. Doufejme, že na základě vyhodnocení stát rozhodne o podpoře projektu,“ uvádí Harut.

V Temelíně to nebude

Centrum výzkumu by projekt chtělo realizovat v polovině 30. let, již tento rok by však měl vybrat vhodnou lokalitu. „Představa je, že do konce roku budeme schopni vytipovat lokality a vybrat mezi nimi tu vhodnou,“ říká Harut.

Je ale jisté, že to každopádně nebude temelínská lokalita. Tam sice společnost ČEZ chystá výstavbu prvního malého modulárního reaktoru (SMR) v České republice, podle vytyčeného cíle by měl stát už v roce 2032. CR-100 ale pro tyto účely není vhodný, protože je příliš malý a hodí se hlavně pro nasazení v teplárenství. Malý modulární reaktor v Temelíně má naproti tomu posloužit k zajištění kontinuální dodávky elektřiny, takzvaného baseloadu do sítě, a má mít výkon do 300 megawattů.

Společnost ČEZ proto jedná se sedmi potenciálními zahraničními dodavateli SMR. Mezi ně patří například americké společnosti GE Hitachi nebo NuScale. Adepty jsou rovněž francouzská společnost EDF nebo jihokorejská KHNP.

Žádný komerční malý modulární reaktor zatím na světě nefunguje. Česká republika chce být sice na špici vývoje a realizace SMR, zároveň ale nechce být úplně tím prvním „pokusným králíkem“.

„Nechceme stavět reaktor první svého druhu. Chceme být rychlým následovníkem toho prvního, být o krok o dva za ním,“ vysvětluje Silvana Jirotková, šéfka divize malých modulárních reaktorů ve společnosti ČEZ.

Kromě temelínské lokality plánuje ČEZ umisťovat malé modulární reaktory i do míst bývalých uhelných elektráren. Podle předběžného hodnocení lokalit se nejvhodněji jeví lokalita Tušimice.