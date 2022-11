„Očekávejte protesty.“ České jaderné plány děsí Němce i Rakušany

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Česká republika by v budoucnu chtěla většinu své energie vyrábět z jádra. To se ale nelíbí obyvatelům Rakouska a Německa. Podle tamních regionálních politiků by mělo Česko se svými sousedy jaderné plány konzultovat. Děsí je chystaný projekt malého modulárního reaktoru i možná výstavba úložiště jaderného odpadu v blízkosti hranic.