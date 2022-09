Jihočeský kraj podepsal smlouvu s ČEZ o postavení modulárního reaktoru

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) společně s generálním ředitelem společnosti ČEZ Danielem Benešem podepsali smlouvu o vzniku Jihočeského jaderného parku (South Bohemia Nuclear Park), díky němuž vznikne v areálu Jaderné elektrárny Temelín (JETE) první český modulární reaktor.

„Měli bychom mít ambice, aby JETE byla dokonce prvním takovým místem v Evropě, kde modulární reaktor vyroste. Zároveň zde vyroste centrum, kde se budou potkávat vývojáři s inženýry a kde budeme schopní český průmysl zapojit do dodavatelských řetězců. Navíc přední firmy v oboru budou mít možnost u nás vzdělávat své pracovníky,“ přiblížil význam projektu hejtman Kuba.

Založení jaderného parku předcházelo uzavření memoranda o spolupráci mezi krajem, ČEZ a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži. Výběru místa nahrálo také to, že areál temelínské elektrárny dostal jako jediný povolení pro výstavbu takového typu reaktoru.

„Podobné projekty se připravují i jinde ve světě a je patrné, že se řada velkých měst snaží zprovoznit modulární jaderné reaktory kolem roku 2030. Pro nás je ale důležité, aby Evropa i Česko v tomto držely krok. Proto je nutné, aby se všechna povolení a licence poctivě připravovaly s předstihem,“ doplnil jihočeský hejtman.

Smysl stavět taková zařízení dává i řediteli ČEZ Benešovi, který chválí také výběr místa v temelínské elektrárně. „Stát by měl v těsné blízkosti chladicích věží, a to přibližně v roce 2032. Nicméně už nyní vidíme velký prostor, že by takové reaktory jednou mohly fungovat i v lokalitách energetických brownfieldů, kde dnes stojí tepelné a plynové elektrárny,“ nastínil Beneš možný trend, pokud se pilotní projekt osvědčí.

Tisková konference po podpisu Společenské smlouvy budoucí společnosti South Bohemian Nuclear Park v Hluboké nad Vltavou na mezinárodní konferenci Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje 2022. Zleva premiér Petr Fiala (ODS), jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). (21. září 2022)

Podpisu smlouvy se účastnil také český premiér Petr Fiala (ODS), který výstavbu zařízení vnímá jako významný krok k tomu, aby se neopakovala situace s přemrštěnými cenami energií na trhu.

„Válka na Ukrajině ukázala, jak nás poškozuje závislost na zemích jako Rusko, doba bezstarostnosti tak definitivně skončila. V Česku se projevily roky váhání a odkládání problémů, čelíme nebývalému zdražování elektřiny a plynu a musíme tak hledat alternativy,“ připomněl Fiala.

Podle Kuby jsou podobné projekty v době energetické krize nezbytné. Před podpisem připomněl také výrok ruského fyzika Andreje Sacharova, který si rizika závislosti na cizích zemích uvědomoval.

„Kdysi prohlásil, že když vám někdo může zastavit přívod životně důležité elektřiny, může vás tak zotročit. Musíme se proto zaměřit na to, abychom svou energetickou soběstačnost posílili,“ prohlásil hejtman.

Premiér Fiala také zmínil, že výstavba modulárních reaktorů je jednou z efektivních cest, jak splnit evropské klimatické cíle.

„V našich klimatických podmínkách nemáme ani jinou možnost. Řadíme se k předním podporovatelům jádra v EU a měli bychom se snažit, abychom patřili k absolutní špičce v otázce jaderné energetiky. Takové know how posílí naší energetickou bezpečnost,“ zdůraznil.