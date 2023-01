Inženýrky a inženýři, hlaste se. ČEZ láká do jaderné divize tisíce lidí

Podle mluvčí ČEZ Alice Horákové vzniknou při chystaném náboru nové pozice. Část nových pracovníků by pak měla nahradit ty stávající, kteří například odejdou do penze nebo se přesunou jinam.

Jen za loňský rok ČEZ nabral 1 212 nových zaměstnanců, přičemž každý šestý zamířil právě do oblasti jaderné energetiky. Tito zaměstnanci nastoupili do stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany nebo do týmů, které budou připravovat nové jaderné zdroje, jako třeba nový blok v Dukovanech či malé modulární reaktory.

Zaměstnavatel ČEZ dohromady společnost v Česku zaměstnává více než 22 700 lidí.

V jaderná energetice zaměstnává asi 2 900 lidí.

Proti roku 2021 posílilo jadernou sekci více žen. V případě jaderných elektráren tvořily jedenáct procent nových pracovníků, v nástupech do společností Dukovany II a Temelín II pak dokonce 30 procent.

„Energetika je stále ještě velkou částí české veřejnosti vnímaná jako obor pro chlapy, to už ale dávno neplatí. Velmi mě těší, že se nám daří pro energetikou nadchnout stále více dívek a děláme maximum pro to, aby se u nás cítily vítány. Zároveň jsme si vědomi toho, že naplnění cílů naší ambiciózní strategie Vize 2030 Čisté energie zítřka se nepodaří bez úsilí a zápalu všech našich zaměstnanců, i proto do našich řad chceme přilákat ty nejlepší lidi,“ komentovala to členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Stovky zaměstnanců loni posílily také zákaznickou obsluhu, tedy prodejní část. Nejvíce lidí nastoupilo v regionu západních Čech a na severní Moravě, tedy tam, kde má svá největší zákaznická centra a call centra.

ČEZ v současné době připravuje stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Společnost v závěru loňského roku obdržela tři nabídky, které nyní vyhodnocuje. Zájem mají francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Konkrétní podmínky nabídek ČEZ neuvedl. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

Vedle toho společnost chystá také stavbu prvního malého modulárního reaktoru. Ten by měl vzniknout v Temelíně v první polovině příští dekády. ČEZ zároveň už nyní vybírá lokality i pro další modulární bloky. Malé modulární reaktory jsou podle firmy skoro tak velké jako jaderné bloky v Dukovanech. Staví se ale snáz a rychleji než velké jaderné reaktory.