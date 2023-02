ČEZ vytipoval lokality pro malé modulární reaktory. První vznikne v Temelíně

V roce 2050 bude podle Jirotkové chybět v ČR významná část zdrojů, kvůli rostoucí spotřebě elektřiny. Malé modulární reaktory by vedle Temelína mohly být v místech, kde nyní ČEZ provozuje uhelné elektrárny.

„Ty bychom chtěli transformovat s ohledem na životní prostředí a na bezemisní politiku na malé modulární reaktory. Dává smysl nahradit ten zdroj, který dosluhuje, novými zdroji, i s ohledem na to, jak jsme se zavázali k odklonu od uhlí. Lokality, které jsou na severu Čech, na severu Moravy, kde je významná průmyslová výroba, tak dávají smysl. I proto, že je tam centrální zásobování teplem, a i to by modulární reaktory byly schopné obhospodařit,“ řekla ČTK Jirotková.

První takový reaktor by mohl začít fungovat v Temelíně, a to v roce 2032. Podle Jirotkové je to „velmi ambiciózní cíl.“

Za velmi vhodné lokality označila Dětmarovice a Tušimice. ČEZ také zvažuje, že malý modulární reaktor by mohl být v Mělníku. ČEZ chce letos a příští rok dospět k výběru technologie pro první modulární jaderný reaktor v zemi. Spolupracuje se sedmi firmami, které technologie vyvíjí. Podle ČEZ i vlády se tuzemská energetika při postupujícím odklonu od uhlí bez jádra neobejde.

První malý modulární reaktor vznikne u Temelína, jde o pilotní projekt v ČR. „Tyto technologie budou přelomové. Hodí se jako doplnění velkých tlakovodních reaktorů, obzvlášť do lokalit, kde byly uhelné elektrárny, které budou končit, (do lokalit), kde jsou plynové elektrárny,“ řekl již dříve generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Malé modulární reaktory jsou podle něj skoro tak velké jako jaderné bloky v Dukovanech. Staví se ale snáz a rychleji než velké jaderné reaktory.

Nikdo se zatím nevyjádřil k odhadovaným nákladům. Společnost Carbon Free Power Project, která technicky připravuje výstavbu světově pilotního projektu s využitím modulárních reaktorů značky NuScale, oznámila v lednu výrazné zvýšení nákladů na výstavbu. Cena projektu se šesti reaktory NuScale (celkový výkon 462 MW) se dostala na 9,3 miliardy dolarů (asi 205 miliard korun), uvedl server Temelín.cz.

Mezinárodní agentura pro jadernou energii definuje malý modulární reaktor jako jadernou elektrárnu s elektrickým výkonem do 300 megawattů elektrických.