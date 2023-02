Co je to za cypoviny? Jaderný reaktor nechceme, raději uhlí, zní z Karvinska

„Doufám, že to ja už budu hlinu hryzt, až to postavěj,“ křižuje se starší muž, umývající auto u jednoho z krychlových rodinných domků v Dětmarovicích. Výhled mu stíní čtyři obří chladicí věže černouhelné Elektrárny Dětmarovice na Karvinsku. Ta je největší v Česku. Za dvacet let už elektrárna uhlí spalovat nemá – v podzemním sarkofágu má být malý jaderný reaktor.

Čtyřapůltisícová ves by se za tu dobu měla stát po Temelíně a Dukovanech jednou z pěti jaderných obcí v Česku. ČEZ si ji vytipoval jako vhodnou pro svůj ambiciózní plán nahradit dosluhující tepelné elektrárny malými jadernými reaktory. Tušimice a Dětmarovice ČEZ považuje za nejslibnější lokality, už zde připravuje dokumentaci pro územní řízení včetně zadávací bezpečnostní zprávy.