Prodej šumivého nápoje roste. Prosecco vyhledává až třetina Čechů

Stále větší oblibě se těší i značka Mionetto Prosecco, kterou u nás distribuuje společnost Bohemia Sekt. Její prodeje vzrostly meziročně v letech 2020 a 2021 o více než třetinu a přesáhly milion lahví.

„Každý dospělý Čech průměrně vypije jednu lahev prosecca ročně. Dokonce jsme se umístili na 12. příčce v žebříčku v jeho importu na osobu. Stejně jako celá kategorie rostou šestým rokem i prodeje Mionetta, jedné z celosvětově nejúspěšnějších značek,“ uvádí Marek Žižkovský, manažer značky Mionetto Prosecco pro Českou republiku.

Celosvětově, vyjma Itálie, se v roce 2021 prodalo více než 546 milionů lahví prosecca. Největší podíl na tom má Velká Británie s 18 procenty, USA a Německo. Následuje je Francie, Belgie a Švýcarsko.

Trend zvyšující se poptávky po proseccu pokračoval i v prvních měsících letošního roku. Od ledna do března se z Itálie do celého světa vyvezlo už 118 milionů lahví, což je o 22 procent více než za stejné období v roce předcházejícím. Jen do Česka připutovalo 1,6 milionu lahví, což představuje meziroční nárůst o čtvrtinu.

Hlavní sezonou prosecca jsou převážně letní měsíce, které si, podle nového průzkumu pro značku Mionetto, bez skleničky vychlazeného prosecca neumí představit třetina Čechů. Italské šumivé víno si otevřou při mnoha různých příležitostech a během celého dne.

Za uplynulých šest let se také proměnily chuťové preference Čechů. Zatímco dříve si dopřávali prosecco hlavně jako součást míchaných koktejlů, dnes téměř 60 procent konzumentů preferuje pití čistého prosecca a pětina lidí si do něj přidává led.