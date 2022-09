Vinobraní vrcholí. Lisovna hroznů v Mikulově zpracuje až pět milionů kilo

V lisovně hroznů v Mikulově mají nyní napilno. Denně se tu vystřídá přibližně deset vinařů z okolí, kteří přivážejí dvě až tři fůry. V sezoně tak denně čtrnácti zaměstnancům projde rukama až 240 tun hroznů. I když mnohdy domů přicházejí až nad ránem, nestěžují si, díky moderní lisovně se celý proces urychlil. „Z vinice do lisu to trvá dvě hodiny, ve starších provozech to trvalo déle,“ říká mistr lisovny Zdeněk Matula.