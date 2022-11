Austrálie může přijít o prosecco. Italové chtějí název vína jen pro sebe

V australském King Valley, oblasti vyhlášené zemědělstvím a především vinicemi, se turisté vydávají po cestě, která nese jméno Prosecco Road. Jmenuje se tak proto, že právě zde tato vinná odrůda v Austrálii zdomácněla a také tady se nejvíce proslavila. Informaci přinesl britský deník The Guardian.

Prvním člověkem, který ji u protinožců komerčně pěstoval, byl Otto Dal Zotto, italský přistěhovalec pocházející z městečka Valdobbiadene, rodišti tohoto bílého šumivého vína. V roce 1999 poprvé vysadil na úrodných svazích nad řekou King první výhonky vinic. „Když jsme začínali, nebylo tu nic. Nikdo nevěděl, co to prosecco je,“ říká dnes vinař.

Zničující rozhodnutí

Problém je jasný. Australští pěstitelé už možná nebudou moci svůj produkt nazývat prosecco, neboť Evropská unie se snaží zakázat australským výrobcům používat název odrůdy v rámci dohody o volném obchodu mezi Austrálií a EU. Její detaily se v současné době projednávají. „Jsem z toho velmi smutný a svým způsobem i trochu naštvaný, protože neděláme nic jiného, než se snažíme sdílet prosecco s australskou veřejností,“ říká Dal Zotto.

Co se týče EU, Italové si jakékoliv zneužití této chráněné značky pečlivě hlídají. „Italský dozorový orgán má nastavené mechanismy, díky nimž prochází e-shopy po celé unii, a pokud nalezne zneužití výrazu prosecco, osloví daný členský stát a požádá o prověření a případnou nápravu,“ vysvětluje mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Pavel Kopřiva.

Odkud pochází prosecco Italské prosecco s ochranou původu se vyrábí v devíti provinciích regionů Benátsko (Veneto) a Furlánsko-Julské Benátsko (Friuli Venezia Giulia). Prosecco Superiore DOCG existuje ve dvou variantách: Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG, které může pocházet jedině z provincie Treviso regionu Veneto z oblasti mezi městy Conegliano a Valdobbiadene (severně od města Treviso), a menší Asolo Prosecco Superiore DOCG, vyráběné poblíž města Asolo. Zdroj: wikipedia.org

„Toto rozhodnutí by pro nás bylo zničující, zejména s ohledem na to, kolik australští vinaři v uplynulém desetiletí investovali do rozvoje trhu s australským proseccem času i prostředků,“ říká Dean Carroll, generální ředitel společnosti Brown Brothers, největšího australského výrobce prosecca.

Austrálie podle něj investovala do prosecca enormní částky. „Sami jsme investovali více než 25 milionů australských dolarů (397 milionů Kč) do výrobního závodu, abychom byli schopni uspokojit veškerou poptávku,“ říká obchodník. Kdybychom se museli vrátit na začátek a propagovat něco neznámého, o čem nikdy nikdo neslyšel, mělo by to také značný vliv jak na cestovní ruch v našem regionu, v King Valley,“ dodává. Podle něj by se změna dotkla také pracovních míst i schopnost firem podporovat místní komunitu,“ dodává Carroll.

Snaha chránit Itálii

Australské ministerstvo zahraničních věcí a obchodu uvedlo, že Evropská unie usiluje o ochranu názvu prosecca jako zeměpisného označení v rámci dohody o víně mezi Austrálií a EU. Dohoda vstoupila v platnost v roce 2010, australští vinaři kvůli ní již ztratili právo nazývat své šumivé víno šampaňským. „Zatímco šampaňské bylo vždy jedinečným regionem ve Francii, prosecco bylo až do roku 2009 názvem odrůdy hroznů v Itálii a na celém světě,“ argumentuje Lee McLean, výkonný ředitel vrcholového Národní asociace vinařů a vinařských výrobků. „Stejně jako chardonnay nebo cabernet sauvignon,“ dodává.

Problém nastal ve chvíli, kdy se v roce 2009 italská vláda rozhodla, že změní název vinné odrůdy, ze které se prosecco vyrábí, a zároveň zvětšila území jejího pěstování, kam zahrnula i samotné stejnojmenné městečko. Od roku 2010 smí být název prosecco v EU, v rámci takzvaných geografických indikátorů, používán pouze k označování původu vína, vinná odrůda dostala jméno glera.

„Náš problém spočívá v tom, že australští výrobci a mnozí další na celém světě používali výraz prosecco v dobré víře. Investovali do vinné révy a výrobních zařízení dávno předtím, než Italové toto rozhodnutí učinili. „Přístup Evropské unie k této otázce motivuje snaha především chránit italské výrobce před konkurencí, nic víc,“ dodává McLean.

Australští producenti vína v úterý navštívili sídlo australského parlamentu v Canbeře, aby informovali poslance o významu odrůdy prosecco pro australské vinařské odvětví a regionální ekonomiky. „Postoj Austrálie zůstává takový, že nadále budeme respektovat podmínky stávající dohody mezi Austrálií a EU o víně. Ta zahrnuje pokračující používání názvů odrůd vinné révy včetně prosecca ze strany průmyslu,“ znělo podle The Guardianu stanovisko ministerstva zahraničních věcí a obchodu.