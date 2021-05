Místo těžby farmaření. Nová kryptoměna chce být ekologičtější než bitcoin

Chia funguje stejně jako bitcoin na speciální databázi blockchain, která slouží jako účetní kniha kryptoměny. Podle jejích zakladatelů je ale ekologičtější, protože nespotřebovává takové množství energie.



Klíčový rozdíl je ve způsobu získávání kryptoměny, respektive v metodě ověřování transakcí. Například těžba bitcoinu spočívá ve specializovaném procesu, při němž dochází k řešení složitých rovnic. Pokud se uživateli, respektive jeho výkonnému počítači, podaří dopátrat se správného řešení rovnice, obdrží za to dané množství mincí. Při těžbě dochází k zaznamenávání transakcí v blockchainu, což je nezbytná podmínka pro fungování kryptoměny. Vše závisí hlavně na kolektivní výkonnosti počítačů těžařů.

Kvůli energetické náročnosti těžby je bitcoin zodpovědný za stejné množství emisí oxidu uhličitého jako město Las Vegas, uvádí studie z roku 2019.

Avšak kryptoměna chia využívá k ověřování transakcí, místo energeticky náročného řešení rovnic, mechanismus „Proof of space and time“ (česky „důkaz prostoru a času“). Při něm uživatel, jednoduše řečeno, poskytuje volné místo na svých pevných discích. Uživatelé tak ukládají data o transakcích do svého úložného prostoru po určitou dobu, za což mohou dostat vytouženou kryptoměnu. Místo těžby tak podle Cohena dochází k „farmaření“.

Američan Bram Cohen je tvůrcem kryptoměny chia. Nicméně nejde o žádného nováčka, programátor stojí za vynálezem protokolu BitTorrent.

Kromě ekologičnosti kryptoměny si Cohen rovněž klade za cíl, aby chia byla uživatelsky přívětivá. „Software jsme navrhli s úmyslem, aby to bylo použitelné pro kohokoli, kdo používá internet,“ uvedl Cohen pro CNN. „Většina lidí má nějaké nevyužité úložné místo, se kterým to už nyní zvládne,“ tvrdí tvůrce.

První slabina zelené kryptoměny

Chia na trhu debutovala v pondělí. Začala na 1 600 dolarech (34 tisíc korun) za kus. Poté její cena spadla zhruba na 600 dolarů (12,8 tisíc korun) za kus, kde se drží až doposud.

Její avizované uvedení na trh vzbudilo rozruch hlavně v některých asijských zemích. Zatímco si totiž těžba bitcoinu žádá velké množství grafických karet, farmaření s chiou zas vyžaduje hodně úložného prostoru. V Číně a Hongkongu se proto skokově zvýšila poptávka po pevných discích.

Existují obavy, že chia a jí podobné kryptoměny, které nejspíš budou následovat, povedou k dalšímu nedostatku pevných disků. Skeptici rovněž poznamenávají, že chia není „ekologická“ sama o sobě, ale spíš „ekologičtější“ než jiné kryptoměny. Stále je totiž k jejím získávání potřeba množství elektřiny a výroba pevných disků si na přírodě také vybírá svou daň.