Karlovarský kraj si vymohl pendolino, rychlovlak by měl do Varů jezdit od září

Rychlovlak Pendolino by mohl do Karlových Varů zajíždět od začátku září. Z Chebu, kde v současnosti Pendolino končí, by v 21:40 pokračovalo přes Sokolov do krajského města. Myšlenku plně podpořil vicepremiér Karel Havlíček při jednání s exhejtmankou, nyní náměstkyní hejtmana Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová, která shrnula:„Myslíme si, že by to bylo velmi dobré z hlediska podpory cestovního ruchu, lidé by mohli cestovat komforně napříč republikou, což by pro ně m...ohlo být zajímavé především v této době, kdy kvůli hrozbě nákazy koronavirem tolik necestují do zahraničí. Do našeho kraje v současnosti jezdí dvě soupravy Pendolino, jedna končí ve Františkových Lázních, jedna ve večerních hodinách v Chebu. Z Chebu by pak od září Pendolino v 21.40 vyjelo přes Sokolov do Karlových Varů a ráno zase zpět."

Kraj jedná o možnosti prodloužení trasy Pendolina na území regionu už několik let. „My se už od roku 2017 snažíme jednat s ministerstvem dopravy a Českými drahami o prodloužení trasy Pendolina z Chebu do Karlových Varů přes Sokolov a jsem moc rád, že se jednání povedlo dotáhnout do konce. Nyní zpracováváme smlouvy, až budou tyto náležitosti hotové, Pendolino by mělo v září začít jezdit až do krajského města. Nebude to vyžadovat žádnou úpravu trati, jen drobnou technickou změnu na soupravě. Pak už lidé budou moci pohodlně cestovat Pendolinem a v moderním rychlovlaku v případě potřeby pracovat i odpočívat,“ doplnil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Zahájení provozu Pendolina až do Karlových Varů potvrdí Karlovarský kraj podle hejtmana Petr Kubis na společné tiskové konferenci se zástupci ministerstva dopravy, Českých drah a města Karlovy Vary, kdy se také oznámí jízdní řád a další detaily.