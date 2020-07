Oproti vyspělým státům jsme na železnici pozadu až o 50 let, řekl expert

Hostem moderátora Vladimíra Vokála v úterním Rozstřelu byl dopravní odborník, manažer a pedagog Petr Šlegr. Po odchodu z postu náměstka ministra dopravy založil v roce 2009 nevládní neziskovou organizaci zaměřenou na propagaci železnice a veřejné dopravy Centrum pro efektivní dopravu.



„Někteří strojvedoucí mi sice říkají, že nejezdí v prvním voze, nicméně železnice je mnohem bezpečnější než silniční doprava. Co se týče bezpečnosti, může se srovnávat s letectvím,“ řekl Šlegr v úvodu pořadu.



Nehody na trati z posledních týdnů však podle něj ukazují, že systémové zabezpečení tratí není dostatečné. „Není takové, aby zabránilo individuálním selháním,“ sdělil.

První polovina letošního července přinesla hned několik větších mimořádných událostí na české železnici. Dvě drážní nehody, jen týden po sobě měly společné, že v obou případech se srazily dva vlaky, vyhasly lidské životy a vyšetřování ukazovalo na lidskou chybu.

Počátkem července letošního roku se čelně srazily dva osobní vlaky u Perninku na Karlovarsku. Zranění utrpělo 24 lidí, dva zemřeli. Policie tragédii vyšetřovala pro podezření z trestného činu obecného ohrožení a zadržela jednoho ze strojvůdců.

„Je to ukázkový příklad toho, jak se to ,hází’ na strojvedoucí. Předpisy jsou na každé trati jiné, jsou tam velké rozdíly například co se týče ohlašovací povinnosti v týdnu a o víkendu. To vede k lidským chybám a systém, který lidskou chybu umožňuje, je špatný,“ komentoval událost Šlegr.



V polovině července se pak při srážce osobního a nákladního vlaku mezi Úvaly a Českým Brodem zranilo 35 lidí a zemřel strojvůdce, který zůstal zaklíněný v kabině osobního vlaku. Ministr dopravy Karel Havlíček nedlouho po nehodě uvedl, že pravděpodobně došlo k lidské chybě, protože trať je jednou z nejlépe zabezpečených v republice.

Šéf Drážní inspekce Jan Kučera v nedávném Rozstřelu přiznal, že zabezpečení českých železnic ve srovnání se západními evropskými zeměmi je technicky lehce pozadu. Srovnatelně jako Česko, je na tom podle něj třeba Slovensko. „U nás se poměrně hodně spoléhá na lidský faktor. Spoléhat dlouhodobě na to, že lidé neudělají chybu, je nerozumné,“ řekl Kučera.