České dráhy utahují opasky. Nebeský zvažuje osekání benefitů a propouštění

„Neříká se mi to lehce, ale je tu velká pravděpodobnost, která se takřka blíží jistotě, že přes léto otevřeme kolektivní smlouvu a začneme hledat peníze například v benefitech,“ sdělil deníku Nebeský. Část pracovníků, která má podle délky a režimu směn nárok na šestý týden dovolené, by o něj mohla přijít.

„Nemyslíme si, že je snížení dovolené ta správná cesta, kde hledat úspory. Chápeme však ekonomickou situaci a budeme s vedením jednat,“ reagoval místopředseda Odborového sdružení železničářů Vladislav Vokoun.



České dráhy odhadují ekonomické dopady krize v řádech miliard korun. Za březen evidují propad z očekávaného prodeje jízdenek 350 až 400 milionů korun, za duben dokonce 600 milionů Kč. K tomu se ale musí připočíst výpadek příjmů od krajů a státu kvůli dočasnému rušení dotovaných linek. Celkově by dopravce měl přijít na tržbách až o dvě miliardy korun, píší Hospodářské noviny.



Šéf drah nevylučuje ani propouštění. „Aby to mělo smysl, musely by to být až stovky lidí. Předcházet tomu ale musí revize administrativních procesů a musíme dál postoupit v digitalizaci činností,“ uvedl Nebeský. Firma by měla jednat o úpravách kolektivní smlouvy a dalších opatřeních v srpnu.