Dálnice D3 povede přes Posázaví. Hotovo by mohlo být v roce 2028

11:53

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) si stojí za tím, že dálnice D3 na jih Čech by měla vést přes Posázaví. Řekl to na úterním setkání středočeských starostů v Praze. Alternativní řešení v podobě zvýšení kapacity silnice I/3 by podle něj bylo sice levnější, ale vznikly by problémy mimo jiné na dálnici D1. Z I/3 by se podle ministra navíc nikdy nedala udělat plnohodnotná dálnice.