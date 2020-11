Projížďka po Posázaví Alfou Romeo Giulia Veloce: nejen kulisy Tmavomodrého světa

Je to téměř přesně na den tři a půl roku, co jsme o pár kilometrů severněji jezdili s tmavě modrou Giulií Veloce. Pamatuji si začátek v Chrudimi i cestu přes temné smrkové lesy u sečské přehrady až k Havlíčkovu Brodu. Jeli jsme zčásti po starých úsecích z předdálniční doby a až na pár škrtů spodku lízátka v klopených cutech to bylo moc fajn svezení. Dnes jedeme od Sázavy na Vysočinu znovu. Giulia Veloce totiž nedávno prošla faceliftem, což beru jako skvělou příležitost k novému průzkumu Posázaví a západní části Vysočiny. Světlejší metalíza Misano se navíc do tamních jehličnatých lesů bude výborně hodit.