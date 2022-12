Vánoční dary firmy nadělují zřídka. Zaměstnanci si přejí kvalitní pracoviště

Podle průzkumu vánoční dárek od svého zaměstnavatele dostává pouze třetina Čechů. Skoro 60 % z těch, co dárky nedostávají, by je přitom uvítalo. Ocenění zaměstnance formou finančních bonusů je samozřejmě příjemné. Zaměstnanci ovšem velice pozitivně vnímají, pokud se jejich zaměstnavatel snaží vytvořit vánoční náladu také jinou formou.

„Nejoblíbenější jsou vánoční večírky, sváteční dekorace, velmi často ale zaměstnance potěší i malá pozornost v podobě dárku,“ říká José Kadlec, HR odborník a spoluzakladatel společnosti GoodCall, zabývající se recruitmentem.

Podle průzkumu dostává skoro čtvrtina Čechů od zaměstnavatele různé pochutiny. Téměř pětina lidí najde pod firemním stromečkem lahev alkoholu, na třetí příčce je balení kávy nebo čaje (12 %). Podobně oblíbeným dárkem jsou i poukázky (kulturní zážitek, restaurace, wellness, nákup zboží), se kterými mohou zaměstnanci naložit libovolně.

Pokud by si mohli čeští zaměstnanci vybrat, volili by ve velké míře poukázky. V plejádě možností voucherů vedou wellness (34 %) a gastro (29 %) zážitky. Potěšil by je i koš s pochutinami (33 %), balení kávy nebo čaje (18 %) ale i lahev alkoholu (12 %).

Skoro polovina Čechů si dárky dává také se svými kolegy, ale jen malá část z nich (9 %) obdaruje opravdu všechny. Ostatní (38 %) dávají dárky svým nejbližším spolupracovníkům.

Dárky pro celý kolektiv

Firemní Vánoce nejsou spojené jen s dárky pro jednotlivce, ale i pro celý kolektiv. V tomto ohledu je v centru pozornosti především vylepšení pracovního prostředí. Podle průzkumu by jen třetina dotázaných na svém pracovním prostředí nic nezměnila. Skoro čtvrtina Čechů by uvítala vylepšení místa pro odpočinek, častým přáním je i úprava nebo modernizace kuchyňky. Každý desátý Čech by byl rád za lepší kávu v kanceláři, mnozí by uvítali i nový nábytek do kanceláře.

„Impuls ke zlepšení kávy v kanceláři přichází často od samotných zaměstnanců. Češi se obecně kloní ke kvalitě a co se týče kávy, nestačí jim dobrá káva v kavárně cestou do práce a z práce. V zaměstnání tráví podstatnou část dne a šálek dobré kávy si chtějí užít i tam. Vedle kávy samotné a zapůjčení profesionálních kávovarů řešíme s našimi klienty často i úpravu prostor, kde si zaměstnanci kávu připravují a kde si ji pak i vychutnávají. Poptávky na úpravu kávových koutků chodí před Vánocemi ve velké míře, nikoli ale výlučně v tomto období,“ popisuje Lumír Františák, sales manager společnosti Jacobs Douwe Egberts Professional.

Vánoční večírek i zpestření běžného dne

Oblíbenou tradicí v předsvátečním období jsou firemní večírky. Jejich konání potvrzuje 6 ze 10 Čechů. 40 % Čechů vyráží se svými kolegy do restaurací nebo do klubu, 20 % pořádá setkání ve firmě. Klasické setkání se část firem snaží zpestřit zajímavým programem. Ozvláštnění není vítané jen u vánočních večírků, čeští zaměstnanci kvitují zpestření i jinak běžného pracovního dne.

Mezi nejčastějšími přáními ze stran zaměstnanců se objevuje společná snídaně (37 % Čechů), ochutnávka drinků po pracovní době (25,5 %), návštěva profesionálního baristy v kanceláři (20,6 %), hudební vystoupení nebo zajištění pohybové aktivity, jako je ranní jóga nebo například kurz sebeobrany.

„Vánoční večírky i popisované zpestření běžných dní naruší denní rutinu a stmeluje kolektiv. Je dobré, když zaměstnavatel přichází se zajímavým programem, který zaměstnance nadchne a na který se pak ještě dlouho vzpomíná. Nabídka doplňkových aktivit je velice široká a při troše vůle lze realizovat téměř cokoli. Pokud doplňkové aktivity firma pro své zaměstnance pořádá pravidelně, je větší šance, že navíc přiláká kvalitní zájemce, o které se jinak trh práce přetahuje,“ popisuje výhody HR odborník José Kadlec.