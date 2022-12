Američtí zaměstnanci budou na příjmu i o svátcích, Evropané to neřeší

Z čísel zpracovaných agenturou YouGov vyplývá, že více než polovina respondentů je vystresovaná prací. Úzkost z nutnosti být neustále k dispozici sdílejí lidé bez ohledu na to, jestli pracují z domova nebo z kanceláře. Přispívá k tomu i skutečnost, že skoro dvě třetiny oslovených manažerů očekávají od svých podřízených i ve volnu zapnuté notifikace pro urgentní případy. Dodávají, že oni jsou na příjmu také.

Ze všech národů jsou to především Američané, kteří se cítí provinile ve chvílích, kdy by měli relaxovat nebo trávit čas se svojí rodinou. Třiašedesát procent pracovníků si telefon bere pro jistotu všude s sebou a sledují na něm pracovní skupiny. Může za to také efekt známý jako FOMO – fear of missing out, tedy strach, že jim něco unikne.

Na druhé straně Atlantiku se zaměstnanci stresují prací výrazně méně. Podobné pocity zažívá jen 36 procent Němců a 22 procent Britů.

Najít balanc mezi prací a soukromým životem je novou výzvou, které západní svět čelí. A to zvláště od dob pandemie, která digitalizaci uspíšila. Starosti, které člověk dříve nechal v kanceláři, je najednou náročnější upozadit. Protože jsou lidé přilepení k displejům často i doma, je pak pro ně těžší se odreagovat a nepřemýšlet nad pracovními povinnostmi.

Problémy s nalezením rovnováhy mezi prací a volnem zažívá 70 procent Američanů. A stejné množství si jich také nechá zapnutá pracovní upozornění i během vánočních svátků.

Podle dat analytické společnosti Gallup se podíl zaměstnanců, kteří se během pracovního dne cítí pod velkým stresem dramaticky zvýšil v roce 2020 a loni ještě dál narůstal. Přitom nadměrná psychická zátěž vede často k vyhoření, zmiňuje psycholožka Christina Maslowová. Problém je, když si zaměstnanci neodpočinou ani během volna. Více než polovina dotazovaných uvedla, že je během minulého roku jejich nadřízení kontaktovali i během dovolené.

Další pohled, který průzkum přinesl, je střet generací v přístupu k zaměstnání. Tři čtvrtiny příslušníků tzv. generace Z (narození od poloviny 90. let do roku 2010) mají s nalezením vhodného vyvážení mezi pracovním a volným časem problém. Ti se během Vánoc podle svých slov určitě přihlásí do firemních systémů, protože „toho mají tolik, že si nemohou dovolit vynechat“.

Průzkumu, který si zadala komunikační platforma Slack, se zúčastnilo dva tisíce respondentů.