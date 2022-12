Byla to buzerace, vítají zrušení pracovních prohlídek lékaři. Jiní jsou proti

Předseda České lékařské komory Milan Kubek přiznává, že s ministrovým záměrem souhlasil. „V první kategorii (zaměstnanců, pozn. red.) prohlídky byly opravdu mnohdy jen formální. Byla to taková buzerace zaměstnanců i zaměstnavatelů, kteří za to zbytečně utráceli peníze,“ míní s tím, že u vyšších kategorií, kde zaměstnanci pracují v náročnějších a rizikovějších provozech, souhlasí s ponecháním.

Říká, že nesmí docházet k záměně pracovnělékařské prohlídky s preventivní, jak se snaží směšovat někteří lobbisté.

Lékař už nebude muset do školy

Šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka mu dává za pravdu a doplňuje, že „v době, kdy máme zdravotní kapacity napnuté, je potřeba se věnovat smysluplnější prevenci. Raději se věnujme tomu, abychom u lidí odhalili cukrovku a jiná onemocnění a následnou léčbou dokázali zlepšit jejich prognózu do dalších let života,“ vyzývá.

Doplňuje, že zrušení pravidelných prohlídek není jedinou změnou. „Ruší se také zdravotnický dohled na pracovišti. Lékař, který poskytoval služby pracovnělékařských prohlídek třeba pro učitele, musel jednou za rok dojít do školy, jestli je to bezpečné pracoviště.“

Válkův krok, který vstoupí v účinnost 1. ledna 2023, chválí i viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Zmínil, že kvalitní péče o zdraví zaměstnanců je pro něj prioritou a nabídl ministrovi spolupráci na jejím dalším posilování a omezení administrativní zátěže podnikatelů.

„Velká řada zaměstnavatelů již dnes nabízí různé zdravotní programy v rámci zaměstnaneckých benefitů, od příspěvků na prevenci či očkování přes poskytování vitamínů až po různé rekonvalescenční programy,“ dodává Prouza.

Prohlídky mohou zachránit život

Jak zmiňuje Kubek, ne všichni doktoři s Válkovým krokem ale souhlasí. „Krok je nejednoznačný. Prohlídky by byly nadbytečné, kdyby lidé chodili k praktikům, na což mají nárok každé dva roky. Souhlasím s profesorem Válkem, že je to drahá varianta u nízkého rizika. Přesto to pro ně byl mnohdy jediný kontakt s lékařem, protože praktika nevyhledávají,“ nelíbí se ministrovo rozhodnutí poslanci za ANO a lékaři Jiřímu Maškovi.

Vysvětluje, že se díky pravidelným pracovním prohlídkám jednou za dva roky dařilo zachytit u lidí různé nemoci. „Podařilo se něco odchytit a odeslat je k praktikovi. Souhlasil bych, kdyby lidé alespoň měli v nižší kategorii potvrzení od praktika. Museli by k němu opravdu dojít a nechat se vyšetřit,“ přemýšlí.