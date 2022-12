Jak dál s lékařskými prohlídkami, oznámí ministr Válek. Sledujte živě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Firmy dlouhodobě upozorňují že u zaměstnanců v kancelářích jsou prohlídky spíše jen formalita.

„Tyto prohlídky firmy zbytečně zatěžují, protože v této kategorii způsobilost zaměstnance posuzuje lékař zpravidla automaticky a od stolu. Jejich zrušením by se jednoznačně snížila administrativní zátěž podniků. Zároveň nepředpokládáme, že by takový krok měl nějaké nepříznivé dopady na zdraví zaměstnanců,“ uvedla v červnu právnička Jitka Hlaváčková ze Svazu průmyslu s tím, že by se touto změnou také odlehčilo velmi přetíženým poskytovatelům pracovnělékařských služeb.

Ministerstvo už tehdy potvrdilo, že se změny chystají. Jejich přesnou podobu by měl ve středu představit ministr Válek.