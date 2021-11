Vadí nám, že stát přestal hradit testy, říká prezident hotelové asociace

Od 1. listopadu bude personál restaurací muset kontrolovat u hostů doklad o očkování, testu či prodělané nemoci. Co to pro vás znamená a jak se k tomu vy osobně stavíte?

Pokud se jedná pouze o to, aby host předložil certifikát o očkování nebo testování, případně aby doložil, že už chorobou prošel, což se dá udělat prostřednictvím aplikace Tečka, čTečka, pak si nemyslím, že by to měl být zásadní problém. V žádném případě personál nemůže kontrolovat nic dalšího, protože na to nemá ze zákona ani nárok, ani kompetence. Jsme rádi, že zůstává možnost samotestů v restauracích a v dalších službách, což jistě může situaci pro ty, kteří potřebují nějaké potvrzení, zlepšit.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.



Jaké máte ohlasy od členů asociace na toto opatření? Vyjadřují například obavy?

To, co nám vadí nejvíce, je skutečnost, že stát přestal hradit testy. A to v době, kdy se zvyšuje počet nakažených a v době, kdy jsou všichni povinni překládat nějaké testování. Placením testů se jednak zhoršuje přístupnost k testování, což si nemyslíme, že je dobře. A dále to určitě může být cesta, jak odradit lidi vůbec nějaké služby čerpat.

Myslíte si, že vzhledem k novým opatřením budou hosté navštěvovat restaurace méně?

Zaznamenáváme pokles hostů už od doby, kdy restaurace v letošním roce otevřely. Při průzkumech společnosti Data Servis vyšlo najevo, že až 60 procent zákazníků vidí různá opatření jako jednu z bariér, díky které se rozhodli navštěvovat restaurace méně častěji. A nejenom restaurace, ale i další služby.

Co se týče restaurací samotných, tak téměř čtvrtina zákazníků nachází plnohodnotnou náhradu návštěvy restaurace v tom, že různá setkání a oslavy dělají přímo doma v soukromých prostorech, garážích a tak dále.

Jste v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví? Snažíte se situaci řešit?

Ano. To, co bychom potřebovali hlavně teď vyjasnit, je skutečně nějaký jasný postup, jak se bude při kontrolách postupovat. Poslali jsme jim nějaké otázky a čekáme, až na ně dostaneme odpovědi.