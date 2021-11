Dnešek nás vyděsil, zoufají si plzeňští hospodští. Tržby se jim propadly

Pokud lidem hospody v příštích dnech nezačnou chybět, budou muset zavřít, řekli ČTK zástupci některých provozoven. Velkým problémem je také časté rušení rezervací na vánoční večírky.



Kromě dalšího zpřísnění opatření se bojí toho, že ve večerních hodinách začnou být hosté agresivnější a nebudou chtít personálu ukazovat potvrzení.

„Na obědy jsme měli 25 hostů, normálně, minulý týden kolem stovky,“ řekl provozní restaurace Wallis v centru Lukáš Valenta.



Hosté většinou doklad o bezinfekčnosti předkládají, ale jeden z nich nechtěl a byl agresivní. „Dnešek nás vyděsil, uvidíme, jak dopadne celý týden,“ řekla číšnice.



Už dnes rušily skupiny rezervace na prosinec. Do restaurace U námořníka přišly za tři hodiny jednotky lidí. „Zatím nás drží hotel. Kdybychom ho neměli, tak zavřeme. Minulý týden ještě lidé chodili, ale teď už nedokážeme nic naplánovat,“ uvedla vedoucí Kateřina Krýslová.

Restaurace prodává také levnější antigenní testy, ale nevěří, že si je někdo koupí. Nemá jasno třeba v tom, co má udělat s hostem, který vstoupí do restaurace a bude po antigenním testu pozitivní. Pokud by neukázal doklad, neobslouží ho, ale když nebude chtít odejít, tak nevěří tomu, že policie přijede na zavolání.



„Proč má za hosta zodpovídat restaurace, ať je to na něm. Když předloží test Karel Vomáčka, tak já stejně nemůžu zkontrolovat, jestli je to opravdu on,“ uvedla Krýslová.

„Je to otázkou času, kdy se to ti lidé naučí a budou to automaticky ukazovat. Na pivo určitě budou chtít chodit,“ řekl provozní restaurace Na Parkáně Vojtěch Palenčár. Pivnice nestojí na obědech, ale má nejsilnější večery.



Provozní dodal, že horší je, že lidé už na tento týden ruší rezervace. Není to ale hromadné, vesměs jde o firmy se zahraničním majitelem, které tam pravidelně chodily. V poledne bylo v restauraci 90 procent cizinců, zejména Němců, kteří nutné doklady ukazovali personálu automaticky.

„Prodali jsme polovinu obědů oproti průměru. Věřím, že do 14 dnů se to zlepší a lidem bude pivo a jídlo chybět,“ řekl kuchař z restaurace Plzeňka.



Podle spolumajitele Švejk restaurantu v centru a regionálního předsedy Asociace hotelů a restaurací ČR Radovana Sochora byl úbytek hostů znát už minulý týden. „Lidé, kteří se v tom neorientují, raději nejdou. A podle našich průzkumů se 65 procent hostů rozhoduje jít, nebo nejít do hospod podle aktuálních nařízení, nechtějí být pod nějakým tlakem, protože hospodu chápou jako pohodové místo. ‚Jen‘ 35 procent to nezajímá,“ uvedl. Číšník restaurace řekl, že dnes poklesl počet obědů o 70 procent.

Neočkovaní lidé musejí mít při návštěvě restaurace potvrzení o negativním testu na koronavirus, jinak by je personál neměl obsloužit. Doba platnosti testů se počínaje dneškem zkracuje na 24 hodin v případě antigenních testů a na tři dny u PCR testů.



„Zásah do našeho odvětví je to velký. Dělníci, kteří chodí do naší restaurace v Nepomuku každý den už půl roku, dnes šli raději do fast foodu na kebab, protože nejsou očkovaní, nechtěli se testovat a mít oplétačky,“ řekl Sochor.



Jeho restaurace mají na dveřích po konzultacích s právníkem upozornění, že se vstupem souhlasí s nařízenými opatřeními a stvrzují, že splňují veškeré podmínky. „Číšníkovi řekne jen ano, nebo ne. Pokud řekne, že ano, tak to bereme tak, že si to přečetl a že doklad má. Nejsme schopni ani oprávněni legitimovat lidi,“ řekl.