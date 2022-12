Ministři představí detaily pomoci pro velké firmy. Sledujte přímý přenos

Vláda už na podzim stanovila cenové stropy energií, a to konkrétně na 6 000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3 000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky.

Maximální ceny vláda dosud chválila pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejné instituce. Nově by měla zastropovat i ceny pro velké podniky. U nich bude stejně jako v případě malých firem zastropování platit do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let.

Státní rozpočet by rozšíření cenového stropu mělo vyjít na dalších maximálně 40 miliard korun, předpokládá resort průmyslu.