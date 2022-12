Dodavatelské řetězce se nelepší, denním chlebem firem je nepředvídatelnost

„Už je to v podstatě tříletá krize, která se táhne a dává nám zabrat,“ uvedl na čtvrteční konferenci Barometr českého průmyslu prezident Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn.

Ředitelé tuzemských výrobních firem se shodují, že letošní rok je nejhorší od sametové revoluce. V příštím roce očekávají spíše stagnaci a pokles tržeb, vyplývá dále z průzkumu, kterého se zúčastnilo 213 respondentů z řad ředitelů a ředitelek podniků. Jen tři procenta z nich očekávají větší růst tržeb, než je predikovaná inflace na příští rok.

Uprostřed výrobních řetězců

Jeden ze zásadních problémů, které tuzemské firmy musí řešit, spočívá v dodavatelských řetězcích, a to už od začátku pandemie. Dodnes se globální logistiku nepodařilo zcela uzdravit. Na otázku, zdali se v tomto ohledu situace zlepšuje, odpověděla více než polovina dotázaných „spíše ne“. Polovina průmyslové výroby v tuzemsku se kvůli tomu aktuálně zpožďuje.

„Průběžná doba realizace kontraktu je za standardní situace dle složitosti od šesti do dvanácti měsíců. V současné situaci jsme na jeden a půl násobku. To už se nedá plánovat prakticky nic. Snad jen s nadsázkou úpadek. Když chybí jedna součástka, není stroj,“ komentuje to v průzkumu Jan Müller, ředitel výrobce strojů Retos Varnsdorf. Kvůli zpožďování ve výrobě přišla o zakázky více než čtvrtina oslovených firem.

Schopnost flexibilní reakce přitom není velká, české firmy mají tu zásadní nevýhodu, že se nacházejí uprostřed výrobních řetězců – jsou závislé na dovozu vstupů a zároveň samy nevyrábějí koncový výrobek, ale jen polotovary. A nejde o jediný handicap, kterým české firmy trpí.

„Česká republika, ať se jí to líbí, nebo ne, patří mezi státy s nejvyšší energetickou náročností výroby. Jsme na tom skutečně velmi špatně i z hlediska států, které jsou průmyslové. Třeba ve srovnání s Německem spotřebujeme o 50 procent více energie na výrobu jedné jednotky HDP,“ uvedl na Barometru hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Podle něj český byznys dosud stál na levné a dostupné pracovní síle, levných energiích a levných dovozech. Tyto tři pilíře se nyní otřásají v základech. „Ne všechny firmy to budou schopny přežít,“ připustil Navrátil.

Řešení se nehledá snadno

Co se týče energetické náročnosti, řešením jsou investice do úsporných opatření a do inovací. Důležitým aspektem tohoto kroku je informovanost podnikatele o spotřebě elektřiny a plynu, které jsou potřeba pro výrobu jednoho výrobku. Až do energetické krize letošního roku tuzemské firmy neměly příliš povědomí o vlastní spotřebě.

Co se týče rozbitých dodavatelských řetězců, řešení jsou o něco obtížnější, respektive často přesahují možnosti jednotlivých českých firem. Do budoucna by mělo docházet ke zkracování dodavatelských řetězců, některé výroby by se zejména z asijských zemí měly přesunout zase zpátky do Evropy, pokud chce kontinent čelit budoucím výzvám.

„Nedělám si iluzi, že by v budoucnu nedocházelo k narušení dopravy, že by nepřicházely další krize. Evropa musí být více soběstačná a jsou určité strategické komponenty, které je potřeba v Evropě vyrábět více,“ uvedl Jahn ze Škoda Auto. Zmínil, že koncern Volkswagen přemýšlí nad tím, že by v České republice postavil gigafactory na čipy a baterie. Automobilce Škoda Auto, která do koncernu spadá a která se v posledních třech letech potýkala právě mimo jiné s nedostatkem čipů, by to značně usnadnilo práci.

Vědci vyvinuli „křišťálovou kouli“

Ne každý řetězec se ale dá zkrátit – některé suroviny například nikdy nepůjde vytěžit z evropské půdy a budou se muset dovážet z dalekých koutů světa. V tomto ohledu by nicméně situaci českých společností mohl výrazně zlepšit predikční nástroj, který vyvinuli vědci z institutu Global Arena Research Institute ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT.

„To na čem pracujeme je vlastně takový e-shop na predikce. Používáme automatizaci pro sběr nejrůznějších zdrojů dat z Eurostatu, Světové banky, různých databází, politických událostí, zohledňujeme kde byly demonstrace a volby, kde proběhla jaká interakce mezi státy,“ popisuje vedoucí oddělení inteligentních systémů CIIRC ČVUT Petr Kadera.

Výsledkem by měla být webová služba. „V ní si člověk nakliká, jaké průmyslové odvětví ho zajímá a nakonfiguruje si predikční grafy, které budou zachycovat vývoj cen základních surovin, surové ropy, zemního plynu, elektřiny,“ uvedl Kadera na konferenci.

Global Arena Research Institute nyní predikční nástroj poskytuje několika firmám. Už na jaře příštího roku by nicméně mělo jít o veřejně přístupnou webovou službu, kterou bude moct použít jakákoliv společnost. Bude tak moci dlouhodoběji plánovat. Například předpovídat zpoždění v dodavatelských řetězcích nebo očekávat vyšší cenu svých vstupů.