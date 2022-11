Firmy se bojí propouštění. Může ale změnit ekonomiku, míní experti

Propouštění zaměstnanců po novém roce se podle Hospodářské komory obává až 42 % firem. Českou ekonomiku by to ale mohlo transformovat, uvedl ve vysílání CNN Prima News ekonom Pavel Peterka. Za obavy podle něj může zejména konec fixací cen energií. O místa se nemusí bát třeba IT specialisté, tvrdí Peterka spolu s manažerem náboru a marketingu Jiřím Halbrštátem.