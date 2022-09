Spása českého autoprůmyslu naráží na odpor. Boj o továrnu na baterie vrcholí

Koncern Volkswagen v rámci přechodu na elektromobilitu oznámil stavbu šesti bateriových továren, první (vzorové, podle níž se budou stavět další) vzniká v Salzgitteru, další má vyrůst ve španělské Valencii. O to být v této první vlně nových továren na bateriové články německého koncernu bojuje i Česká republika s podporou Škody Auto.

Pokud by gigafactory vznikla právě v Líních, provoz místní letecké záchranné služby by byl zachován. Vzletová dráha pro letadla by ovšem zanikla. Uvedly to zdroje ČTK z automobilového průmyslu k aktuálně nejdiskutovanějším argumentům odpůrců české gigafactory.

Podle nich by vznik továrny výrazně pomohl českému autoprůmyslu v transformaci na elektromobilitu. Pomohl by také nabídnout místa, která v automobilkách kvůli přechodu na auta s bateriovou trakcí zaniknou. Jen v samotné gigafactory by mohly pracovat přes 4 000 lidí, u dodavatelů pak dalších 10 000 zaměstnanců. Celkem by tak vzniklo až 14 000 nových pracovních míst, což by znamenalo vyšší počet, než jaký by mohl u automobilek a dodavatelských firem zaniknout s přechodem na elektromobilitu. V nové gigafactory se mají vyrábět bateriové články, ze kterých se poté skládají moduly tvořící samotný trakční akumulátor elektromobilu.