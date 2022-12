Ministerstvo navrhlo strop pro velké firmy, u elektřiny bude 6000 za MWh

Ministerstvo průmyslu poslalo do připomínkového řízení návrh na zastropování cen energií pro velké firmy. Podle předlohy by pro velké podniky měly platit stejné ceny, jaké už vláda dříve nastavila pro ostatní odběratele. Stejně jako v případě malých firem bude zastropování platit do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let.