Každá další novela stavebního zákona je cesta k horšímu, říká šéf Central Group

„Deset let v tom leží umrtvené prostředky, to znamená, že to nejen zdržuje výstavbu, ale samozřejmě i zásadně zdražuje. Dělali jsme si analýzu, že až o patnáct procent. Kvůli tomu, že to trvá tak neskutečně dlouho a nefunkčně a zcela impotentně se povoluje, tak jsou o patnáct procent dražší byty,“ řekl Kunovský.

Na vině je podle něj stavební zákon přijatý v roce 2006. „Byl možná dobře míněný. Ale postupně na sebe nabral 26 novel a obvykle každá další ho zhoršovala dál a dál,“ dodal.

Podle pražského radního Zdeňka Kováříka (ODS) se do stavebních zákonů propsal společenský vývoj, který rozvoji nepřeje. „Pokud ve společnosti je velký zájem rozvoj nějakým způsobem korigovat a zlidštit, samozřejmě i zákonodárci hledají cestu, jak tento společenský proud promítnout do zákonů. Promítli ho nešťastně tím, že rozšířili počet účastníků, ztížili vlastní řízení a ztížili možnost stavět,“ shrnul radní.

Sama Praha stavěla podle něj dříve stovky komunálních bytů ročně. „V roce 2004 stavění skončilo s myšlenkou, že trh si poradí sám. Tak si sám neporadí. Každý komunál potřebuje velikosti Prahy, potřebuje mít část komunálních bytů nejen pro dostupnost bydlení, ale i pro sociální případy a pro další věci. Čili musíme stavět nějaký počet bytů a v současné době to naše Pražská developerská společnost ve velkém připravuje,“ dodal Kovářík.

Podle Kunovského je v současnosti v Praze bytový deficit tak velký, že je jedno, zda budou vznikat soukromé, veřejné, nájemní, či družstevní byty. „Ať vznikají jakékoliv, ale hlavně ať vznikají,“ konstatoval šéf developerské firmy.

Snaha o narovnání vztahů

„Podle analýzy by mělo v Praze ročně vznikat minimálně 10 000 bytů. My si myslíme, že spíše 20 000 bytů. Reálně se jich povoluje necelých 5 000 ročně, když vezme období posledních 10 deseti let. Obrovský deficit, který zásadním způsobem stále narůstá, se propisuje do cenové úrovně a nedostupnosti bydlení,“ uvedl Kunovský.

Podle radního Kováříka by také bylo dobré, kdyby se v legislativě podařilo znovu narovnat vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. „A alespoň částečně vyrovnat situaci, kdy ten nájemce není totální pán. Máme řadu bytů, které jsou volné, ale nevyplatí se tomu vlastníkovi pronajmout. Protože při dnešním vztahu pronajímatelé a nájemce to pro něj nemá žádný smysl, dostává se do nevolnické role,“ míní radní.

Zlepšit současnou situaci by podle Kunovského napomohl nový stavební zákon, který by byl prorozvojový a spojený s digitalizací. Na úrovni hlavního města by pak byl potřeba nový územní plán a předvídatelnost pro investice. do třetice by si přál i lepší ceny od stavebních dodavatelů. „Aby našli rezervy, snížili zisk. Aby my jako investoři jsme mohli stavět díky nižším cenám, které nám nabídnou,“ dodal.

Radní Kovářík pak v závěru Rozstřelu volal i po větší politické odpovědnosti a ukončení démonizování výstavby. „Musíme skutečně chtít, aby ten rozvoj nastal, čili připustit, že rozvoj neznamená vždycky jenom to, co chci já. A pokud součástí volební kampaně budou hesla typu ,Tady není developerovo‘, tak tady samozřejmě nikdy žádný stavební rozvoj nenastane,“ uzavřel.