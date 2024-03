Připravujeme se na nejhorší, říká k novele stavebního zákona šéf Central Group

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Tři měsíce před spuštěním tak zásadní legislativní změny, která buď může způsobit miliardový multiplikační efekt anebo přinést miliardové ztráty, nejsou známé prováděcí předpisy, jak bude vypadat digitalizace,“ dodal.

Systém čekají velké změny včetně přechodu ke zpracovávání digitálních dokumentů, úředníci se budou muset naučit spousty nových postupů. Krajské úřady nicméně stále nemají nezbytné vybavení, které budou potřebovat.

Podle partnera poradenské společnosti KPMG Pavla Klimenta je přínos stavebnictví do ekonomiky kolem jednoho bilionu korun. „Růst je ale způsobený i cenovým nárůstem stavebních prací. Počet stavebních povolení jinak v druhé polovině loňského roku klesl o deset procent, u bytových to bylo minus 15 procent,“ řekl.

Výkon stavebnictví je tak v poslední době tažen inženýrskými stavbami, přínos bytových staveb klesá. „Hodně nadějí se vkládá do nájemního trhu, ale i na nájemním trhu chybí byty stejně jako na vlastnickém. Nájemní trh tak bude prodělávat stejné problémy jako výstavba vlastnického bydlení,“ dodal Kliment.

Na zdlouhavou byrokracii poukázal šéf Central Group Dušan Kunovský už v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. Deset let podle něj trvá v Praze vyřídit stavební povolení, přičemž samotná výstavba nového domu se pak zvládne za pouhé dva roky. To se pak nepříznivě projevuje v cenách nemovitostí.

„Deset let v tom leží umrtvené prostředky, to znamená, že to nejen zdržuje výstavbu, ale samozřejmě i zásadně zdražuje. Dělali jsme si analýzu, že až o patnáct procent. Kvůli tomu, že to trvá tak neskutečně dlouho a nefunkčně a zcela impotentně se povoluje, tak jsou o patnáct procent dražší byty,“ řekl Kunovský.